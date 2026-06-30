Мощный и сверхлегкий: в Киеве замечен редкий суперкар Lamborghini (фото)

В Киеве сфотографировали купе Lamborghini Gallardo 2010 года в редкой версии Superleggera с наддувом. Облегчённый суперкар способен развивать скорость до 325 км/ч.

Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera выпускали небольшими партиями, поэтому эта модель считается раритетом не только в Украине. Её фотографии были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Суперкар получил большой диффузор и антикрыло Фото: Topcars UA

Superleggera ("сверхлегкий") — более мощный вариант Lamborghini Gallardo с уменьшенной на 70 кг массой (1340 кг). Модель 2010 года оснащена 5,2-литровым двигателем V10 с прямым впрыском топлива, развивающим 570 к. с. и 540 Н·м.

В салоне появились спортивные сиденья Фото: Lamborghini

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Суперкар способен разгоняться до сотни за 3,4 с и развивать скорость 325 км/ч. Кроме того, в купе Lamborghini Gallardo Superleggera установлена более жесткая подвеска и стандартные карбоново-керамические диски, которые позволяют останавливаться со скорости 100 км/ч на дистанции 33 м.

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Суперкар получил карбон-керамические тормоза Фото: Topcars UA

Отличить суперкар Lamborghini Gallardo Superleggera от стандартной модели можно по более агрессивной передней части, заднему антикрылу и увеличенному диффузору. Салон купе отделан алькантарой и карбоном, также установлены спортивные сиденья с карбоновым каркасом.

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