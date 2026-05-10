Lamborghini выпустила "феноменальный" суперкар мощностью более 1000 сил (фото)

Презентован новый Lamborghini Fenomeno Roadster. Агрессивный 1080-сильный суперкар стартует до сотни за 2,4 с.

Всего выпустят всего 15 таких авто, а цена Lamborghini Fenomeno Roadster превышает 3 миллиона евро. О новинке рассказали на сайте итальянского автопроизводителя.

Суперкар оснащен 1080-сильной гибридной установкой Фото: Lamborghini

Как и купе Fenomeno, кабриолет базируется на модели Lamborghini Revuelto и сохраняет клиновидный силуэт, однако его дизайн ярче и значительно агрессивнее — с увеличенными воздухозаборниками и оригинальными Y-образными фонарями.

Салон Lamborghini Fenomeno Roadster отделан карбоном и алькантарой Фото: Lamborghini

Обвес и заостренный спойлер увеличили прижимную силу. Покрасили авто в синий и красный — цвета города Болонья, недалеко от которого расположена штаб-квартира Lamborghini.

Оснащение включает спортивные сиденья Фото: Lamborghini

Компоновка салона Lamborghini Revuelto не претерпела изменений, однако в отделке теперь преобладают карбон и алькантара. Кроме того, установили новые спортивные сиденья.

Полноприводный суперкар Lamborghini Fenomeno Roadster сохранил плагин-гибридную установку с 6,5-литровым бензиновым V12 и тремя электромоторами, однако ее отдача выросла до 1080 сил.

Суперкар разгоняется до сотни 2,4 с Фото: Lamborghini

Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, а до 200 км/ч — 6,8 с. Максимальная скорость превышает 340 км/ч. Авто получило регулируемые амортизаторы и карбоново-керамические тормоза, также специально для него разработали особые шины Bridgestone Potenza Sport размером 265/30 ZRF21 спереди и 355/25 ZRF22 сзади.

