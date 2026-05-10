Lamborghini випустила "феноменальний" суперкар потужністю понад 1000 сил (фото)

Презентовано новий Lamborghini Fenomeno Roadster. Агресивний 1080-сильний суперкар стартує до сотні за 2,4 с.

Усього випустять лише 15 таких авто, а ціна Lamborghini Fenomeno Roadster перевищує 3 мільйони євро. Про новинку розповіли на сайті італійського автовиробника.

Суперкар оснащений 1080-сильною гібридною установкою Фото: Lamborghini

Як і купе Fenomeno, кабріолет базується на моделі Lamborghini Revuelto та зберігає клиноподібний силует, проте його дизайн яскравіший та значно агресивніший – зі збільшеними повітрозбірникамита оригінальними Y-подібними ліхтарями.

Салон Lamborghini Fenomeno Roadster оздоблений карбоном і алькантарою Фото: Lamborghini

Обвіс та загострений спойлер збільшили притискну силу. Пофарбували авто синій і червоний – кольори міста Болонья, недалеко від якого розташована штаб-квартира Lamborghini.

Оснащення включає спортивні сидіння Фото: Lamborghini

Компонування салону Lamborghini Revuelto не зазнало змін, проте в оздобленні тепер переважають карбон і алькантара. Крім того, встановили нові спортивні сидіння.

Повнопривідний суперкар Lamborghini Fenomeno Roadster зберіг плагін-гібридну установку з 6,5-літровим бензиновим V12 та трьома електромоторами, проте її віддача зросла до 1080 сил.

Суперкар розганяється до сотні 2,4 с Фото: Lamborghini

Розгін до 100 км/год займає 2,4 с, а до 200 км/год – 6,8 с. Максимальна швидкість перевищує 340 км/год. Авто отримало регульовані амортизатори та карбоново-керамічні гальма, також спеціально для нього розробили особливі шини Bridgestone Potenza Sport розміром 265/30 ZRF21 спереду та 355/25 ZRF22 ззаду.

