Lamborghini випустила "феноменальний" суперкар потужністю понад 1000 сил (фото)
Презентовано новий Lamborghini Fenomeno Roadster. Агресивний 1080-сильний суперкар стартує до сотні за 2,4 с.
Усього випустять лише 15 таких авто, а ціна Lamborghini Fenomeno Roadster перевищує 3 мільйони євро. Про новинку розповіли на сайті італійського автовиробника.
Як і купе Fenomeno, кабріолет базується на моделі Lamborghini Revuelto та зберігає клиноподібний силует, проте його дизайн яскравіший та значно агресивніший – зі збільшеними повітрозбірникамита оригінальними Y-подібними ліхтарями.
Обвіс та загострений спойлер збільшили притискну силу. Пофарбували авто синій і червоний – кольори міста Болонья, недалеко від якого розташована штаб-квартира Lamborghini.
Компонування салону Lamborghini Revuelto не зазнало змін, проте в оздобленні тепер переважають карбон і алькантара. Крім того, встановили нові спортивні сидіння.
Повнопривідний суперкар Lamborghini Fenomeno Roadster зберіг плагін-гібридну установку з 6,5-літровим бензиновим V12 та трьома електромоторами, проте її віддача зросла до 1080 сил.
Розгін до 100 км/год займає 2,4 с, а до 200 км/год – 6,8 с. Максимальна швидкість перевищує 340 км/год. Авто отримало регульовані амортизатори та карбоново-керамічні гальма, також спеціально для нього розробили особливі шини Bridgestone Potenza Sport розміром 265/30 ZRF21 спереду та 355/25 ZRF22 ззаду.
