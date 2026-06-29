Один из 500: в Киеве заметили эксклюзивный Rolls-Royce 2000-х (фото)

В Киеве был замечен роскошный Rolls-Royce Phantom Coupe 2016 года выпуска. Это большое купе оснащено 460-сильным двигателем V12 и отличается особым оформлением.

Всего было выпущено около 500 купе Rolls-Royce Phantom, и в новом состоянии такая модель стоила от 450 000 долларов. Фотографии автомобиля были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

5,6-метровое купе оснащено 460-сильным двигателем V12 Фото: Topcars UA

5,6-метровый Rolls-Royce Phantom Coupe выпускался с 2008 по 2016 год и был одним из самых больших купе своего времени. У него длинный капот и нет центральных стоек крыши, а двери открываются против направления движения и оснащены электроприводом.

Сиденья украшены надписями Фото: Topcars UA

Салон Rolls-Royce Phantom Coupe отделан дорогой кожей и деревом. В комплектацию входят электропакет, навигация и 420-ваттная аудиосистема с 15 динамиками.

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Конкретно этот автомобиль прошел программу персонализации, что видно по двухцветной окраске, особым колесным дискам и позолоченной статуэтке "Духа экстаза" (талисман Rolls-Royce) на капоте. Подголовники сидений украшены надписями.

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Статуэтка "Дух экстаза" позолочена Фото: Topcars UA

Под капотом Rolls-Royce Phantom Coupe установлен 6,75-литровый двигатель V12, развивающий 460 к. с. и 720 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 2,6-тонное купе разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

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