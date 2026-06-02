Роскошь и запас хода более 600 км: представлен новый электрокар Rolls-Royce (фото)

Rolls-Royce Spectre стал мощнее | Фото: Rolls-Royce

Презентован новый электромобиль Rolls-Royce Spectre Series II. Купе стало роскошнее и мощнее, а его запас хода существенно вырос.

Купе Rolls-Royce Spectre прошло плановую модернизацию и вскоре выйдет на рынок. Его подробности раскрыли на официальном сайте британского автопроизводителя.

Запас хода вырос до 627 км
Новый Rolls-Royce Spectre Series II почти не изменился внешне и сохраняет монументальный дизайн с длинным капотом, изогнутой крышей и фирменной широкой решеткой радиатора. Электрокар получил 23-дюймовые кованые диски, а в спортивной версии Black Badge стало больше черного матового декора.

В салоне установили новые часы
Кроме того, расширили палитру цветов и вариантов внутренней отделки. Салон Rolls-Royce Spectre 2026 могут обшить кожей или дорогой тканью на основе бамбуковых волокон, украсить деревом или вышивкой. На передней панели установили новый циферблат часов и диодный узор со стороны пассажира.

В украинском областном центре заметили мощный кроссовер Rolls-Royce за $700 000 (фото)

Основное внимание уделили силовым установкам. В стандартном купе Rolls-Royce Spectre Series II отдача выросла до 600 л.с. и 1015 Н∙м, а у Black Badge — до 680 л.с. и 1100 Н∙м.

Емкость батареи пока не раскрыли, однако отметили, что запас хода вырос на 18% — до 627 км. К тому же, зарядка стала на 14% быстрее — за 30 минут на 80%. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Между прочим, новый Rolls-Royce Spectre Series II презентовали всего через неделю после дебюта электрического Ferrari Luce. Обе модели стоят более $500 000.

Также Фокус рассказывал, что Rolls-Royce презентовал самый дорогой электромобиль в мире за 9,5 миллиона долларов.