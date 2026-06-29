Один із 500: у Києві помітили ексклюзивний Rolls-Royce 2000-х (фото)

У Києві засвітився розкішний Rolls-Royce Phantom Coupe 2016 року. Велике купе оснащене 460-сильним V12 та вирізняється особливим декором.

Усього випущено приблизно 500 купе Rolls-Royce Phantom і новою така модель коштувала від $450 000. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

5,6-метрове купе оснащене 460-сильним V12 Фото: Topcars UA

5,6-метровий Rolls-Royce Phantom Coupe виробляли з 2008 по 2016 рік і він був одним із найбільших купе свого часу. У нього довгий капот і немає центральних стійок даху, а двері відкриваються проти руху та мають електропривід.

Сидіння прикрашені написами Фото: Topcars UA

Салон Rolls-Royce Phantom Coupe оздоблений дорогою шкірою і деревом. Комплектація включає електропакет, навігацію та 420-ватну акустику з 15 динаміками.

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Конкретно це авто пройшло програму персоналізації, що видно по двоколірному забарвленню, особливим колісним дискам і позолоченій статуетці "Духу екстазу" (талісман Rolls-Royce) на капоті. Підголівники сидінь прикрашені написами.

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Статуетка "Духу екстазу" позолочена Фото: Topcars UA

Під капотом Rolls-Royce Phantom Coupe встановлено 6,75-літровий V12, який розвиває 460 к. с. і 720 Н∙м. Із 8-ступінчастим автоматом 2,6-тонне купе розганяється до 100 км/год за 5,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

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