В Україні з'явився ексклюзивний кабріолет Maybach за 14 мільйонів (фото)

В Україні з’явився кабріолет Mercedes-Benz SL у розкішному виконанні Maybach. Авто має дорогий салон та оснащене 585-сильним V8 твін-турбо.

Mercedes-Maybach SL680 Monogram Series — флагман у лінійці моделі SL та перший кабріолет Maybach за майже 90 років. Люксове авто сфотографували у столичному автосалоні Mercedes-Benz та опублікували на його сторінці в Instagram.

Ціна Mercedes-Maybach SL680 стартує з 13,9 мільйона гривень Фото: Mercedes-Benz на Столичному

Ціна Mercedes-Maybach SL680 в Україні стартує з 318 тис. євро або 13,9 млн гривень. В основі автомобіля лежить новітній Mercedes-AMG SL63.

Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: Mercedes-Benz на Столичному

Відрізнити кабріолет Maybach від стандартного Mercedes SL можна за фірмовою широкою решіткою радіатора, обтікачами за сидіннями та оригінальними 21-дюймовими дисками. В оздобленні чимало хрому, а також є візерунок у вигляді логотипів Maybach. У кришці багажника встановлене висувне антикрило.

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Салон Mercedes-Maybach SL680 оздобили шкірою Nappa та деревом, а от від задніх сидінь відмовилися. Крім того, покращили шумоізоляцію.

Авто отримало оригінальні 21-дюймові диски Фото: Mercedes-Benz на Столичному

Кабріолет Maybach оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 585 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,1 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 260 км/год. Пневмопідвіску авто переналаштували і зробили комфортнішою.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили лімітований Maybach за 20 мільйонів гривень.

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