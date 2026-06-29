В Україні з'явився ексклюзивний кабріолет Maybach за 14 мільйонів (фото)
В Україні з’явився кабріолет Mercedes-Benz SL у розкішному виконанні Maybach. Авто має дорогий салон та оснащене 585-сильним V8 твін-турбо.
Mercedes-Maybach SL680 Monogram Series — флагман у лінійці моделі SL та перший кабріолет Maybach за майже 90 років. Люксове авто сфотографували у столичному автосалоні Mercedes-Benz та опублікували на його сторінці в Instagram.
Ціна Mercedes-Maybach SL680 в Україні стартує з 318 тис. євро або 13,9 млн гривень. В основі автомобіля лежить новітній Mercedes-AMG SL63.
Відрізнити кабріолет Maybach від стандартного Mercedes SL можна за фірмовою широкою решіткою радіатора, обтікачами за сидіннями та оригінальними 21-дюймовими дисками. В оздобленні чимало хрому, а також є візерунок у вигляді логотипів Maybach. У кришці багажника встановлене висувне антикрило.
Салон Mercedes-Maybach SL680 оздобили шкірою Nappa та деревом, а от від задніх сидінь відмовилися. Крім того, покращили шумоізоляцію.
Кабріолет Maybach оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 585 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,1 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 260 км/год. Пневмопідвіску авто переналаштували і зробили комфортнішою.
Між іншим, нещодавно в Києві помітили лімітований Maybach за 20 мільйонів гривень.
Також Фокус писав про нові заряджені кросовери Mercedes потужністю понад 600 сил.