V8 повертається: представлено нові заряджені кросовери Mercedes на 600 сил (фото)

Оновлену лінійку Mercedes GLE і GLS поповнили топові заряджені версії від AMG. Кросовери здатні розвинути 280 км/год.

Нові Mercedes-AMG GLE 63 S і GLS 63 надійдуть у продаж у другій половині нинішнього року. Про них розповіли на сайті німецького автовиробника.

Mercedes-AMG GLE 63 S можна обрати у форматі купе-кросовера Фото: Mercedes-Benz

Якщо молодші Mercedes-AMG GLE 53 і GLS 53 отримали турбошістку, то під капот версії 63 повертається 4,0-літровий V8 твін-турбо. Це двигун нового покоління з плоским колінчастим валом, який розвиває 612 к. с. та 850 Нм.

Mercedes-AMG GLS 63 Фото: Mercedes-Benz

Розгін до 100 км/год займає 3,9 с у Mercedes-AMG GLE 63 S і 4,2 с — в GLS 63. Максимальна швидкість обмежена на позначці 280 км/год. 48-вольна "м'яка" гібридна установка знизила витрату пального до 13,1-13,6 л на 100 км у Mercedes-AMG GLE 63 S та 13,4-13,7 л/100 км — у GLS 63.

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Салон оздоблений шкірою і карбоном Фото: Mercedes-Benz

Крім того, заряджені кросовери Mercedes отримали гучніший вихлоп та спортивний диференціал. Також у їх арсеналі — переналаштована пневмопідвіска, активні стабілізатори та збільшені гальма.

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Відрізнити нові Mercedes-AMG GLS 63 і GLE 63 S можна за фірмовою широкою решіткою радіатора AMG, агресивнішими бамперами і колісними дисками діаметром 22-23-дюймів. Варіант GLE доступний і у форматі купе-кросовера.

Кросовери отримали спортивні сидіння Фото: Mercedes-Benz

У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо. В оздобленні поєднуються шкіра та карбон, а в цифровій панелі приладів змінено графіку.

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