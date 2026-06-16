V8 возвращается: представлены новые мощные кроссоверы Mercedes на 600 сил (фото)

Обновленную линейку Mercedes GLE и GLS пополнили топовые версии с двигателями AMG. Кроссоверы способны развивать скорость до 280 км/ч.

Новые Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 поступят в продажу во второй половине этого года. Об этом сообщили на сайте немецкого автопроизводителя.

Mercedes-AMG GLE 63 S можно выбрать в формате купе-кроссовера Фото: Mercedes-Benz

Если младшие модели Mercedes-AMG GLE 53 и GLS 53 получили шестицилиндровый турбодвигатель, то под капот версии 63 возвращается 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Это двигатель нового поколения с плоским коленчатым валом, развивающий 612 л. с. и 850 Нм.

Mercedes-AMG GLS 63 Фото: Mercedes-Benz

Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с у Mercedes-AMG GLE 63 S и 4,2 с — у GLS 63. Максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. 48-вольтовая "мягкая" гибридная установка снизила расход топлива до 13,1–13,6 л на 100 км у Mercedes-AMG GLE 63 S и 13,4–13,7 л/100 км — у GLS 63.

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Салон отделан кожей и карбоном Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, заряженные кроссоверы Mercedes получили более громкий выхлоп и спортивный дифференциал. Также в их арсенале — перенастроенная пневмоподвеска, активные стабилизаторы и увеличенные тормоза.

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Отличить новые Mercedes-AMG GLS 63 и GLE 63 S можно по фирменной широкой решетке радиатора AMG, более агрессивным бамперам и колесным дискам диаметром 22–23 дюйма. Вариант GLE доступен и в формате купе-кроссовера.

Кроссоверы получили спортивные сиденья Фото: Mercedes-Benz

В салоне установлены спортивные сиденья и руль. В отделке сочетаются кожа и карбон, а на цифровой приборной панели обновлена графика.

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