Солидный и мощный: представлен новый Audi Q7 2026 (фото, видео)

Долгожданный кроссовер Audi Q7 третьего поколения презентовали в Германии. Премиальная семейная модель стала современнее и мощнее.

Большой кроссовер будет производиться в Братиславе и поступит в продажу с сентября, а цена Audi Q7 2026 стартует с 87 900 евро. Подробности модели раскрыли на официальном сайте немецкого бренда.

Примечательно, что Audi Q7 ненадолго остается флагманом во внедорожной линейке марки, ведь совсем скоро ожидается более крупный кроссовер Audi Q9.

Фонари имеют OLED-оптику OLED-оптику Фото: Audi

Дизайн Audi Q7 2026

Новый Audi Q7 существенно изменился внешне и стал солиднее на вид. Линии его кузова стали более плавными — в стиле младших Audi Q3 и Q5. Решетку радиатора увеличили в размерах, капот стал выше, а матричные фары теперь двухуровневые. Указатели поворотов способны проецировать изображение на асфальт, а в фонарях использована OLED-оптика.

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На передней панели установили три экрана Фото: Audi

Спортивный вариант Audi SQ7 отличается иной решеткой радиатора, более агрессивными бамперами и черным декором, а также особыми колесными дисками. Сзади видны четыре выхлопные трубы.

Кроссовер построен на современной платформе PPC, которую используют Audi A5, A6 и Q5. Он несколько крупнее предшественника, однако сохраняет трехметровую колесную базу.

Кроссовер будет доступен в версиях на 5, 6 и 7 мест Фото: Audi

Салон и комплектация Audi Q7 2026

В салоне на передней панели установили три OLED-дисплея, а новая мультимедийная система дополнена ChatGPT и позволяет устанавливать различные приложения или даже игры. Передние кресла разделены высокой центральной консолью, а рычаг КПП перенесли на рулевую колонку. В отделке стало больше дерева и меньше лакированных поверхностей.

Новый Audi Q7 предложат в версиях на 5, 6 и 7 мест, причем электропривод и подогрев имеют сиденья первых двух рядов. Автомобиль стал просторнее внутри, а объем багажника в пятиместной конфигурации составляет 722-806 л, а со сложенными задними креслами — 1980-2075 л. Задние двери оснащены электроприводом в базовой версии.

Объем багажника достигает 2080 л со сложенными задними сиденьями Фото: Audi

Среди доступных опций для Audi Q7 — четырехзонный климат-контроль, колесные диски диаметром от 20 до 23 дюймов, панорамная крыша с изменяемой тонировкой, камеры кругового обзора, видеорегистратор, 1360-ваттная акустика Bang & Olufsen с 22 динамиками, парковочный автопилот с памятью паркомест и система полуавтономного движения.

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Новый Audi Q7, характеристики

Кроссовер Audi Q7 третьего поколения дебютировал с тремя V6 с турбонаддувом — 2,9-литровым бензиновым двигателем мощностью 435 л. с. и 3,0-литровыми дизелями на 245 и 299 сил с электрическим компрессором, которые расходуют в среднем 7-8 л на 100 км. Заряженный Audi SQ7 получит 4,0-литровый 600-сильный V8 твин-турбо и сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с.

Все версии оснастили 48-вольтными "мягкими" гибридными установками, а позже появится плагин-гибрид. Также кроссовер способен буксировать 3,5-тонный прицеп.

600-сильный Audi SQ7 Фото: Audi

Новый Audi Q7 2026 по умолчанию оснащен 8-ступенчатой автоматической КПП, полным приводом Quattro с новым дифференциалом и адаптивными амортизаторами. Для модели доступны управляемые задние колеса и пневмоподвеска с изменяемым клиренсом.

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