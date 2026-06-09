Семейная ракета: в Киеве заметили 630-сильный заряженный универсал Audi (фото)

В Киеве сфотографировали универсал Audi RS6 Avant в заряженном исполнении Performance. 630-сильное семейное авто способно развить 305 км/ч.

Цена Audi RS6 Performance составила более 100 000 евро. Фотографии спортивного универсала появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Audi RS6 Performance стартует до сотни за 3,4 с Фото: Topcars UA

Audi RS6 Performance оснащен доработанным 4,0-литровым V8 твин-турбо, мощность которого увеличили с 600 до 630 сил, а пиковый крутящий момент — с 800 до 850 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 305 км/ч.

Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: Audi

Кроме того, заряженный универсал Audi A6 получил 8-ступенчатый автомат и полный привод со спортивным дифференциалом. Также перенастроена подвеска и установлены карбоново-керамические тормоза.

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Как и все Audi RS6 Avant, вариант Performance имеет особую решетку радиатора, обвес и спойлер на крыше, а его крылья расширены. Сзади видны немалые выхлопные трубы. Конкретно это авто оснащено 22-дюймовыми дисками.

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Авто оснащено карбоново-керамическими тормозами Фото: Topcars UA

Салон Audi RS6 Performance отличается особой отделкой кожей, алькантарой и карбоном. Внутри установлены спортивные руль и сиденья.

Между прочим, в Украине есть еще более экстремальный универсал Audi RS6 Avant GT. Этих авто выпустили всего 660.

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