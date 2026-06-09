Сімейна ракета: у Києві помітили 630-сильний заряджений універсал Audi (фото)

У Києві сфотографували універсал Audi RS6 Avant у зарядженому виконанні Performance. 630-сильне сімейне авто здатне розвинути 305 км/год.

Ціна Audi RS6 Performance становила понад 100 000 євро. Світлини спортивного універсала з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Audi RS6 Performance стартує до сотні за 3,4 с Фото: Topcars UA

Audi RS6 Performance оснащений доопрацьованим 4,0-літровим V8 твін-турбо, потужність якого збільшили з 600 до 630 сил, а піковий крутний момент — із 800 до 850 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці в 305 км/год.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном Фото: Audi

Крім того, заряджений універсал Audi A6 отримав 8-ступінчастий автомат та повний привід зі спортивним диференціалом. Також переналаштована підвіска та встановлені карбоново-керамічні гальма.

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Як і всі Audi RS6 Avant, варіант Performance має особливу решітку радіатора, обвіс і спойлер на даху, а його крила розширені. Ззаду видно чималі вихлопні труби. Конкретно це авто оснащене 22-дюймовими дисками.

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Авто оснащене карбоново-керамічними гальмами Фото: Topcars UA

Салон Audi RS6 Performance вирізняється особливим оздобленням шкірою, алькантарою і карбоном. Усередині встановлені спортивні кермо та сидіння.

Між іншим, в Україні є ще екстремальніший універсал Audi RS6 Avant GT. Цих авто випустили всього 660.

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