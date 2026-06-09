Солідний і потужний: представлено новий Audi Q7 2026 (фото, відео)

Довгоочікуваний кросовер Audi Q7 третього покоління презентували в Німеччині. Преміальна сімейна модель стала сучаснішою і потужнішою.

Великий кросовер вироблятиметься у Братиславі та надійде у продаж із вересня, а ціна Audi Q7 2026 стартує з 87 900 євро. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті німецького бренду.

Примітно, що Audi Q7 ненадовго залишається флагманом у позашляховій лінійці марки, адже зовсім скоро очікується більший кросовер Audi Q9.

Ліхтарі мають OLED-оптику Фото: Audi

Дизайн Audi Q7 2026

Новий Audi Q7 суттєво змінився зовні та став соліднішим на вигляд. Лінії його кузова стали більш плавними — у стилі молодших Audi Q3 і Q5. Решітку радіатора збільшили в розмірах, капот став вищим, а матричні фари тепер дворівневі. Вказівники поворотів здатні проєктувати зображення на асфальт, а в ліхтарях використана OLED-оптика.

Відео дня

На передній панелі встановили три екрани Фото: Audi

Спортивний варіант Audi SQ7 вирізняється інакшою решіткою радіатора, агресивнішими бамперами та чорним декором, а також особливими колісними дисками. Ззаду видно чотири вихлопні труби.

Кросовер збудований на сучасній платформі PPC, яку використовують Audi A5, A6 та Q5. Він дещо більший за попередника, проте зберігає триметрову колісну базу.

Кросовер буде доступний у версіях на 5, 6 т 7 місць Фото: Audi

Салон і комплектація Audi Q7 2026

У салоні на передній панелі встановили три OLED-дисплеї, а нова мультимедійна система доповнена ChatGPT і дозволяє встановлювати різноманітні застосунки чи навіть ігри. Передні крісла розділені високою центральною консоллю, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. В оздобленні стало більше дерева та менше лакованих поверхонь.

Новий Audi Q7 запропонують у версіях на 5, 6 та 7 місць, причому електропривід та підігрів мають сидіння перших двох рядів. Автомобіль став просторішим усередині, а об'єм багажника у п'ятимісній конфігурації становить 722-806 л, а зі складеними задніми кріслами — 1980-2075 л. Задні двері оснащені електроприводом у базовій версії.

Об'єм багажника сягає 2080 л зі складеними задніми сидіннями Фото: Audi

Серед доступних опцій для Audi Q7 — чотиризонний клімат-контроль, колісні диски діаметром від 20 до 23 дюймів, панорамний дах зі змінним тонуванням, камери кругового огляду, відеореєстратор, 1360-ватна акустика Bang & Olufsen із 22 динаміками, паркувальний автопілот з пам'яттю паркомісць та система напівавтономного руху.

Важливо

Ціна $40 000 і запас ходу 750 км: у продаж надійшов потужний електрокросовер Audi (фото)

Новий Audi Q7, характеристики

Кросовер Audi Q7 третього покоління дебютував із трьома V6 з турбонаддувом — 2,9-літровим бензиновим двигуном потужністю 435 к. с. та 3,0-літровими дизелями на 245 і 299 сил з електричним компресором, які витрачають у середньому 7-8 л на 100 км. Заряджений Audi SQ7 отримає 4,0-літровий 600-сильний V8 твін-турбо і зможе розганятися до 100 км/год за 3,7 с.

Усі версії оснастили 48-вольтними "м'якими" гібридними установками, а пізніше з'явиться плагін-гібрид. Також кросовер здатен буксирувати 3,5-тонний причіп.

600-сильний Audi SQ7 Фото: Audi

Новий Audi Q7 2026 за замовчуванням оснащений 8-ступінчастою автоматичною КПП, повним приводом Quattro з новим диференціалом та адаптивними амортизаторами. Для моделі доступні керовані задні колеса і пневмопідвіска зі змінним кліренсом.

Між іншим, у Києві нещодавно помітили рідкісний заряджений універсал Audi RS6 Performance потужністю 630 сил.

Також Фокус розповідав про новітній 1000-сильний суперкар Audi Nuvolari, який став наступником моделі R8.