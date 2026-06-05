Найшвидший в історії: дебютував наступник Audi R8 на 1000 сил (фото)

Напередодні Гран-прі Монако презентували новий Audi Nuvolari. 1000-сильний суперкар здатен розвинути понад 350 км/год і стартує до сотні за 2,6 с.

Купе Audi Nuvolari – наступник моделі R8, який надійде у продаж на початку 2027 року. Його подробиці розкрили на сайті німецького автовиробника.

Суперкар буде значно дорожчим за Audi R8: ціна Audi Nuvolari складе 600 000 євро. Усього випустять лише 499 таких авто. Модель назвали на честь знаменитого італійського гонщика 30-х Таціо Нуволарі, який виступав і на болідах із чотирма кільцями.

Ціна Audi Nuvolari становить 600 000 євро Фото: Audi

Новий Audi Nuvolari – серійна версія торішнього концепту Concept C. Суперкар вирізняється обтічним гранчастим дизайном та отримав тоненькі фари і широкі повітрозабірники. Також є активна аеродинаміка – висувне антикрило та система DRS із "Формули-1".

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Як і Audi R8, суперкар створений спільно з Lamborghini: в основі авто лежить платформа Lamborghini Temerario. У нього алюмінієвий каркас, а всі кузовні панелі виготовлені з карбону. Маса становить 1690 кг.

Салон Audi Nuvolari вирізняється мінімалістським стилем, а кольори шкіри та алькантари – такі ж, як на боліді Auto Union Type C Таціо Нуволарі.

Салон Audi Nuvolari витриманий у мінімалістському стилі Фото: Audi

Авто отримало цифровий щиток приладів та портретний тачскрін. Спортивні крісла з карбоновим каркасом розділені високою консоллю.

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У Lamborghini Temerario запозичили і гібридну установку з 4,0-літровим V8 твін-турбо та трьома електромоторами, проте її потужність збільшили до 1001 к. с. До того ж, новий Audi Nuvolari отримав батарею на 7,3 кВт∙год, що дозволяє пересуватися на електротязі.

Розгін до 100 км/год займає 2,6 с, а до 200 км/год – 6,8 с. Максимальна швидкість перевищує 350 км/год, тобто це найшвидший Audi.

1001-сильне авто здатне розвинути понад 350 км/год Фото: Audi

Система повного приводу вміє перерозподіляти тягу між осями, також можна відімкнути трекшн-контроль. Сповільнюють суперкар Audi карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду та 410 мм ззаду.

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