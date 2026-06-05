Самый быстрый в истории: дебютировал преемник Audi R8 на 1000 сил (фото)

Накануне Гран-при Монако презентовали новый Audi Nuvolari. 1000-сильный суперкар способен развить более 350 км/ч и стартует до сотни за 2,6 с.

Купе Audi Nuvolari — преемник модели R8, который поступит в продажу в начале 2027 года. Его подробности раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Суперкар будет значительно дороже Audi R8: цена Audi Nuvolari составит 600 000 евро. Всего выпустят всего 499 таких авто. Модель назвали в честь знаменитого итальянского гонщика 30-х Тацио Нуволари, который выступал и на болидах с четырьмя кольцами.

Цена Audi Nuvolari составляет 600 000 евро Фото: Audi

Новый Audi Nuvolari — серийная версия прошлогоднего концепта Concept C. Суперкар отличается обтекаемым граненым дизайном и получил тоненькие фары и широкие воздухозаборники. Также есть активная аэродинамика — выдвижное антикрыло и система DRS из "Формулы-1".

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Как и Audi R8, суперкар создан совместно с Lamborghini: в основе авто лежит платформа Lamborghini Temerario. У него алюминиевый каркас, а все кузовные панели изготовлены из карбона. Масса составляет 1690 кг.

Салон Audi Nuvolari отличается минималистским стилем, а цвета кожи и алькантары — такие же, как на болиде Auto Union Type C Тацио Нуволари.

Салон Audi Nuvolari выдержан в минималистском стиле Фото: Audi

Авто получило цифровой щиток приборов и портретный тачскрин. Спортивные кресла с карбоновым каркасом разделены высокой консолью.

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У Lamborghini Temerario позаимствовали и гибридную установку с 4,0-литровым V8 твин-турбо и тремя электромоторами, однако ее мощность увеличили до 1001 л. с. К тому же, новый Audi Nuvolari получил батарею на 7,3 кВт∙ч, позволяющую передвигаться на электротяге.

Разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с, а до 200 км/ч — 6,8 с. Максимальная скорость превышает 350 км/ч, то есть это самый быстрый Audi.

1001-сильное авто способно развить более 350 км/ч Фото: Audi

Система полного привода умеет перераспределять тягу между осями, также можно отключить трекшн-контроль. Замедляют суперкар Audi карбоново-керамические тормоза диаметром 420 мм спереди и 410 мм сзади.

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