В Украине появился эксклюзивный кабриолет Maybach за 14 миллионов (фото)

В Украине появился кабриолет Mercedes-Benz SL в роскошной версии Maybach. Автомобиль имеет дорогой салон и оснащен 585-сильным V8 с двойным турбонаддувом.

Mercedes-Maybach SL680 Monogram Series — флагман линейки модели SL и первый кабриолет Maybach за почти 90 лет. Этот роскошный автомобиль сфотографировали в столичном автосалоне Mercedes-Benz и опубликовали на его странице в Instagram.

Цена на Mercedes-Maybach SL680 начинается с 13,9 миллиона гривен Фото: Mercedes-Benz на Столичном

Цена Mercedes-Maybach SL680 в Украине начинается с 318 тыс. евро или 13,9 млн гривен. В основе автомобиля лежит новейшая модель Mercedes-AMG SL63.

Салон отделан дорогой кожей Фото: Mercedes-Benz на Столичном

Отличить кабриолет Maybach от стандартного Mercedes SL можно по фирменной широкой решетке радиатора, обтекателям за сиденьями и оригинальным 21-дюймовым дискам. В отделке много хрома, а также присутствует узор в виде логотипов Maybach. В крышке багажника установлен выдвижной антикрыло.

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Салон Mercedes-Maybach SL680 отделан кожей Nappa и деревом, а вот от задних сидений отказались. Кроме того, улучшили шумоизоляцию.

Автомобиль получил оригинальные 21-дюймовые диски Фото: Mercedes-Benz на Столичном

Кабриолет Maybach оснащен 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 585 к. с. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 4,1 с, а его максимальная скорость ограничена отметкой 260 км/ч. Пневмоподвеску автомобиля перенастроили и сделали более комфортной.

Кстати, недавно в Киеве заметили лимитированный Maybach стоимостью 20 миллионов гривен.

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