Один із 349: у Києві помітили рідкісний броньований Mercedes 80-х (фото)
У Києві сфотографували незвичний Mercedes S-Class W126 1986 року. Розкішний представницький седан броньований.
Усього з 1986 по 1992 рік виготовили лише 349 заводських броньованих Mercedes W126, тому це раритет. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Зазвичай ці автомобілі купували для органів влади та дипломатичних установ. Седан Mercedes S-Class отримав сталеву броню та товсте куленепробивне скло. Крім того, його комплектували шинами, які дозволяють продовжувати рух при проколі.
Примітно, що зовні броньований Mercedes W126 не сильно відрізняється від стандартної моделі. До того ж, він зберіг розкішний салон, оздоблений шкірою або велюром та деревом. Клімат-контроль, аудіосистема, електропривід та підігрів сидінь, шторки на вікнах — усі ці опції були доступні й для броньованої моделі.
Конкретно цей Mercedes 560 SEL оснащений 5,5-літровим V8 потужністю 279 сил та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Стандартний седан здатен розігнатися до 100 км/год за 7,2 с і розвинути 240 км/год, проте броньована модифікація важча і повільніша.
До речі, нещодавно в Україну привезли лімітований суперкар Mercedes за $1,5 мільйона без лобового скла.
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