Один із 349: у Києві помітили рідкісний броньований Mercedes 80-х (фото)

У Києві сфотографували незвичний Mercedes S-Class W126 1986 року. Розкішний представницький седан броньований.

Усього з 1986 по 1992 рік виготовили лише 349 заводських броньованих Mercedes W126, тому це раритет. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Зазвичай ці автомобілі купували для органів влади та дипломатичних установ. Седан Mercedes S-Class отримав сталеву броню та товсте куленепробивне скло. Крім того, його комплектували шинами, які дозволяють продовжувати рух при проколі.

Седан оснащений 279-сильним V8 Фото: Topcars UA

Примітно, що зовні броньований Mercedes W126 не сильно відрізняється від стандартної моделі. До того ж, він зберіг розкішний салон, оздоблений шкірою або велюром та деревом. Клімат-контроль, аудіосистема, електропривід та підігрів сидінь, шторки на вікнах — усі ці опції були доступні й для броньованої моделі.

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Конкретно цей Mercedes 560 SEL оснащений 5,5-літровим V8 потужністю 279 сил та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Стандартний седан здатен розігнатися до 100 км/год за 7,2 с і розвинути 240 км/год, проте броньована модифікація важча і повільніша.

До речі, нещодавно в Україну привезли лімітований суперкар Mercedes за $1,5 мільйона без лобового скла.

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