У Києві помітили яскравий 600-сильний Mercedes за 5 мільйонів (фото)

Спортивний седан Mercedes-AMG E53 засвітився в Києві. Заряджене 600-сильне авто здатне розігнатися до сотні за 3,8 с.

Ціна Mercedes-AMG E53 в Україні стартує з майже 5 мільйонів гривень. Світлини седана опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто отримало карбонові обвіс та спойлер Фото: Topcars UA

Наразі саме цей варіант є флагманом у лінійці Mercedes E-Class, хоча пізніше очікується ще потужніша версія E63. Седан є повнопривідним плагін-гібридом із 3,0-літровою турбошісткою та електромотором.

Сумарна віддача силової установки становить 585 к. с. та 750 Н∙м, а з опційним пакетом AMG Dynamic Plus короткочасно в спортивному режимі доступні 612 сил. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість обмежена на 280 км/год. При цьому завдяки батареї на 21,2 кВт∙год можна проїхати 101 км на електротязі, а середня витрата пального складає 9,2 л/100 км.

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У салоні встановлені спортивні сидіння Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-AMG E53 оснащений 9-ступінчастою автоматичною КПП, адаптивні амортизатори та керовані задні колеса. За доплату пропонують електронний диференціал і карбоново-керамічні гальма.

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Відрізнити седан від стандартного Mercedes E-Class можна за фірмовою решіткою радіатора AMG, агресивнішими бамперами, розширеними крилами та чотирма вихлопними трубами. Конкретно це авто у виконанні Edition 1 має 21-дюймові диски, а також обвіс і спойлер із карбону.

Mercedes-AMG E53 здатен розігнатися до сотні за 3,8 с Фото: Topcars UA

У салоні Mercedes-AMG E53 встановлені спортивні крісла та кермо. У внутрішньому оздобленні версії Edition 1 використано шкіру Nappa та карбон. Цифровий щиток приладів має інакшу графіку.

До речі, нещодавно в Україну приїхав лімітований суперкар Mercedes за $1,5 мільйона без лобового скла.

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