Понад 600 сил і мала витрата пального: презентовано новий заряджений Mercedes-Benz (відео)

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужну гібридну установку. Він не тільки розганяється до сотні за 3,8 с і розвиває 280 км/год, але й здатен проїхати 100 км на електротязі.

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Лінійку Mercedes-Benz E-Class 2024 поповнила заряджена версія E53 від AMG. Седан та універсал надійдуть у продаж із літа. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Передня частина Mercedes-AMG E53 має агресивний вигляд Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic+ (така повна назва моделі) є гібридом, як і Е53 попереднього покоління, проте став значно потужнішим. Його 3,0-літрова турбошістка та електромотор сумарно видають 585 к. с. і 750 Н∙м, а з опціонним пакетом AMG Dynamic Plus короткочасно в режимі Race Start доступні й 612 к. с.

Ззаду виглядають чотири вихлопні труби Фото: Mercedes-Benz

У стандартній версії спортивний седан Mercedes-AMG E53 здатний розігнатися до 100 км/год за 4 с, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. 612-сильний варіант стартує до сотні за 3,8 с і може розвинути 280 км/год.

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Разом з тим, плагін-гібрид Mercedes обладнаний великою батареєю на 21,2 кВт∙год, а тому здатний проїхати до 101 км в електричному режимі. Середня витрата пального становить 8,6-9,2 л/100 км, залежно від версії.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Mercedes-Benz

Усі Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic+ отримали 9-ступінчастий автомат, повний привід, адаптивні амортизатори та керовані задні колеса. Пакет AMG Dynamic Plus додає електронний диференціал і карбоново-керамічні гальма.

Автомобіль отримав спортивні сидіння Фото: Mercedes-Benz

Відрізнити заряджену версію від стандартного Mercedes E-Class 2024 можна за агресивнішою передньою частиною, обвісом, заднім спойлером на 19-дюймовими дисками. Ззаду виглядають чотири вихлопні труби.

У салоні Mercedes-AMG E53 встановлені спортивні крісла та кермо, а на передній панелі встановлено три дисплеї. Також зі старту пропонують лімітовану версію Edition 1 з оздобленням шкірою і карбоном, а також 21-дюймовими колесами.

До речі, недавно на аукціоні продали перший заряджений "Гелендваген" від AMG.

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