Гоночна легенда: уславлений Ferrari 60-х продають за 20 мільйонів доларів (фото)

У США на аукціон виставили Ferrari 250 P 1963 року. Спорткар відзначився гучними успіхами в перегонах, а тому дуже дорогий.

Орієнтовна ціна Ferrari 250 P становить 15-20 мільйонів доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому Gooding Christie's.

Випустили тільки чотири Ferrari 250 P Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 P 1963 року — знакова для марки модель, адже це перший у серії дуже успішних середньомоторних спортпрототипів P-серії. Усього випустили тільки чотири таких родстери.

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Обтічне авто має трубчасту сталеву раму та легкий алюмінієвий кузов і важить усього 820 кг. Із 3,0-літровим V12 потужністю 310 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП Ferrari 250 P здатен розвинути 290 км/год. У нього повністю незалежна підвіска та дискові гальма на всіх колесах.

Авто чудово збереглося Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 P домінували в перегонах і у 1963 році виграли всі найважливіші змагання. Конкретно це авто стало другим у знаменитих перегонах "12 годин Себрінга" та третім у легендарному марафоні "24 години Ле-Мана", а також виграло Гран-прі Канади.

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3,0-літровий 310-сильний V12 розганяє спорткар до 290 км/год Фото: GOODING&COMPANY

Гоночна кар'єра Ferrari 250 P тривала до 1965 року. Після цього спорткар зберігався у приватних колекціях та брав участь у різноманітних автошоу та перегонах старовинних моделей. Нинішній власник зберігав авто з 1988 року.

До речі, на аукціоні продаватимуть і суперкар McLaren зірки Pink Floyd. Авто, яке побувало в ДТП, оцінили в 35 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав, що несправжній суперкар Mercedes продали за ціною нового Ferrari.