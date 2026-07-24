Суперкар Mercedes і Ferrari на 1000 сил: які елітні авто з'явилися цьогоріч в Україні (фото)

У 2026 році на наших дорогах вперше помітили чимало недешевих авто. До України привезли перший кросовер Ferrari, незвичний Mercedes без лобового скла та унікальний суперкар Gumpert.

Попит на розкішні авто в Україні знизився останнім часом, проте дорогі моделі продовжують завозити. Цьогоріч на наших дорогах з’явилися екзотичні суперкари, потужні кросовери та люксові представницькі седани. Фокус обрав найкращі елітні авто в Україні за 2026 рік.

Cadillac Escalade-V

Cadillac Escalade-V Фото: Topcars UA

Cadillac Escalade-V – потужний заряджений варіант моделі з 6,2-літровим компресорним V8 на 690 к. с. Велетенський 5,75-метровий позашляховик масою в три тонни здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с. Ціна Cadillac Escalade-V в Україні сягає 250 000 доларів.

Ferrari Purosangue

Ferrari Purosangue Фото: Topcars UA

До України цьогоріч привезли одразу два кросовери Ferrari Purosangue вартістю $500 000. Перша позашляхова модель італійської марки має чотиримісний салон, 473-літровий багажник та задні двері, які відкриваються проти руху. 725-сильний атмосферний V12 дозволяє розвинути 310 км/год.

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Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale Фото: Instagram / rudnes.inst

У Києві з’явився ще один суперкар Ferrari SF90 Stradale вартістю понад пів мільйона доларів. Обтічне повнопривідне купе оснащене 1000-сильною гібридною установкою з 4,0-літровим V8 твін-турбо та трьома електромоторами. Воно не лише стартує до сотні за 2,5 с і розвиває 340 км/год, а й здатне проїхати 25 км на електротязі.

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Gumpert Apollo

Gumpert Apollo S Фото: Скріншот

Суперкар Gumpert Apollo – справжній штучний ексклюзив. Усього з 2005 по 2012 рік виготовили приблизно 60 цих карбонових купе з дверима типу "крило чайки" та турбодвигунами Audi. До України привезли 750-сильний варіант Gumpert Apollo S, здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 360 км/год. Його ціна становить 400-500 тис. доларів.

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus Performante Фото: Topcars UA

В Україні у 2026 році з’явилося кілька Lamborghini Urus і серед них – кросовер у зарядженому виконанні Performante. Він на 47 кг легший за стандартну модель та має потужніший 666-сильний V8 твін-турбо зі спортивним вихлопом. Максимальна швидкість становить 306 км/год.

Mercedes-AMG PureSpeed

Mercedes-AMG PureSpeed Фото: Topcars UA

В одному з автосалонів Києва з’явився трековий суперкар Mercedes-AMG PureSpeed – найдорожче авто, завезене в Україну в 2026 році. Його ціна становить приблизно $1,5 мільйона і всього випустили тільки 250 таких автомобілів. Родстер на базі Mercedes SL не має лобового скла, адже керувати ним потрібно в шоломі. 4,0-літровий V8 твін-турбо на 585 к. с. дозволяє стартувати до сотні за 3,6 с і розвивати 315 км/год.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series Фото: Mercedes-Benz на Столичному

Цей кабріолет також створений на базі Mercedes SL і оснащений тим же 585-сильним турбомотором, але орієнтований на розкіш. Авто за 318 тис. євро має чимало хрому в оздобленні, а його салон оздоблений дорогою шкірою Nappa та деревом. Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series також виставили в столичному автосалоні марки.

Mercedes-Maybach S680 V12 Edition

Mercedes-Maybach S680 V12 Edition Фото: Topcars UA

Випущено лише 50 седанів Mercedes-Maybach S680 V12 Edition за 389 тис. євро і один із них засвітився в Києві. Авто вирізняється особливим забарвленням, спеціальними дисками та позолоченими логотипами Maybach. Салон оздобили шкірою Nappa та горіховим деревом, а в комплекті з авто ідуть срібні бокали. Назва вказує, що седан оснащений 6,0-літровим V12 на 612 сил.

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Porsche 911 Turbo S

Porsche 911 Turbo S Фото: Topcars UA

Новий Porsche 911 Turbo 2026 року став гібридом: 3,6-літрова опозитна шістка з двома турбінами та електромотор разом розвивають 711 к. с. Спринт до 100 км/год займає 2,5 с, а максимальна швидкість становить 322 км/год. Звісно ж, в арсеналі авто залишилися повний привід, активна підвіска та карбоново-керамічні гальма. Ціна Porsche 911 Turbo S в Україні – від $366 тис.

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan Mansory Фото: Topcars UA

У 2026 році в Україні з’явилося кілька розкішних Rolls-Royce Cullinan, серед яких – і кросовер у 600-сильному спортивному виконанні Black Badge. Крім того, в Києві помітили екстравагантний Rolls-Royce Cullinan у тюнінгу Mansory із вираженим карбоновим обвісом і 24-дюймовими дисками. Крім того, в Mansory пропонують збільшити потужність V12 до 720 сил.

Між іншим, нещодавно в Києві сфотографували розкішне купе Rolls-Royce 2000-х, яке дуже рідко виїжджає на вулиці міста.

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