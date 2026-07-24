Суперкар Mercedes и Ferrari на 1000 сил: какие элитные авто появились в 2026 году в Украине (фото)

В 2026 году на наших дорогах впервые появилось немало дорогих автомобилей. В Украину привезли первый кроссовер Ferrari, необычный Mercedes без лобового стекла и уникальный суперкар Gumpert.

Спрос на роскошные автомобили в Украине в последнее время снизился, однако дорогие модели продолжают поставляться. В этом году на наших дорогах появились экзотические суперкары, мощные кроссоверы и роскошные представительские седаны. Фокус выбрал лучшие элитные автомобили в Украине за 2026 год.

Cadillac Escalade-V

Cadillac Escalade-V Фото: Topcars UA

Cadillac Escalade-V — мощная заряженная версия модели с 6,2-литровым V8 с наддувом мощностью 690 к. с. Громадный 5,75-метровый внедорожник массой в три тонны способен разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с. Цена Cadillac Escalade-V в Украине достигает 250 000 долларов.

Ferrari Purosangue

Ferrari Purosangue Фото: Topcars UA

В этом году в Украину привезли сразу два кроссовера Ferrari Purosangue стоимостью 500 000 долларов. Первая внедорожная модель итальянской марки имеет четырёхместный салон, 473-литровый багажник и задние двери, открывающиеся против направления движения. 725-сильный атмосферный V12 позволяет развивать скорость до 310 км/ч.

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Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale Фото: Instagram / rudnes.inst

В Киеве появился ещё один суперкар Ferrari SF90 Stradale стоимостью более полумиллиона долларов. Обтекаемое полноприводное купе оснащено 1000-сильной гибридной установкой с 4,0-литровым V8 твин-турбо и тремя электромоторами. Оно не только разгоняется до сотни за 2,5 с и развивает 340 км/ч, но и способно проехать 25 км на электротяге.

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Gumpert Apollo

Gumpert Apollo S Фото: Скриншот

Суперкар Gumpert Apollo — настоящий эксклюзив. Всего с 2005 по 2012 год было выпущено около 60 таких карбоновых купе с дверями типа "крыло чайки" и турбодвигателями Audi. В Украину привезли 750-сильную версию Gumpert Apollo S, способную разгоняться до 100 км/ч за 3 с и развивать скорость 360 км/ч. Его цена составляет 400–500 тыс. долларов.

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus Performante Фото: Topcars UA

В 2026 году в Украине появилось несколько Lamborghini Urus, в том числе кроссовер в заряженной версии Performante. Он на 47 кг легче стандартной модели и оснащён более мощным 666-сильным V8 с двойным турбонаддувом и спортивной выхлопной системой. Максимальная скорость составляет 306 км/ч.

Mercedes-AMG PureSpeed

Mercedes-AMG PureSpeed Фото: Topcars UA

В одном из автосалонов Киева появился трековый суперкар Mercedes-AMG PureSpeed — самый дорогой автомобиль, ввезенный в Украину в 2026 году. Его цена составляет примерно $1,5 миллиона, а всего было выпущено лишь 250 таких авто. Родстер на базе Mercedes SL не имеет лобового стекла, ведь управлять им нужно в шлеме. 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 585 к. с. позволяет разгоняться до сотни за 3,6 с и развивать скорость 315 км/ч.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series Фото: Mercedes-Benz на Столичном

Этот кабриолет также создан на базе Mercedes SL и оснащен тем же 585-сильным турбодвигателем, но ориентирован на роскошь. Автомобиль стоимостью 318 тыс. евро имеет много хромированных элементов в отделке, а его салон отделан дорогой кожей Nappa и деревом. Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series также выставлен в столичном автосалоне марки.

Mercedes-Maybach S680 V12 Edition

Mercedes-Maybach S680 V12 Edition Фото: Topcars UA

Выпущено всего 50 седанов Mercedes-Maybach S680 V12 Edition по цене 389 тыс. евро, и один из них был замечен в Киеве. Автомобиль отличается особой расцветкой, специальными дисками и позолоченными логотипами Maybach. Салон отделан кожей Nappa и ореховым деревом, а в комплекте с автомобилем идут серебряные бокалы. Название указывает, что седан оснащен 6,0-литровым двигателем V12 мощностью 612 сил.

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Porsche 911 Turbo S

Porsche 911 Turbo S Фото: Topcars UA

Новый Porsche 911 Turbo 2026 года стал гибридом: 3,6-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель с двумя турбинами и электродвигатель в совокупности развивают 711 к. с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а максимальная скорость составляет 322 км/ч. Разумеется, в арсенале автомобиля остались полный привод, активная подвеска и углеродно-керамические тормоза. Цена Porsche 911 Turbo S в Украине — от $366 тыс.

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan Mansory Фото: Topcars UA

В 2026 году в Украине появилось несколько роскошных Rolls-Royce Cullinan, среди которых — и кроссовер в 600-сильной спортивной версии Black Badge. Кроме того, в Киеве заметили экстравагантный Rolls-Royce Cullinan в тюнинге Mansory с выраженным карбоновым обвесом и 24-дюймовыми дисками. Также в Mansory предлагают увеличить мощность V12 до 720 сил.

Кстати, недавно в Киеве сфотографировали роскошное купе Rolls-Royce 2000-х годов, которое очень редко появляется на улицах города.

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