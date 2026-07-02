В Киеве заметили заряженный кроссовер Lamborghini с "дьявольской" мощностью (фото)

В Киеве сфотографировали кроссовер Lamborghini Urus в заряженной версии Performante. Автомобиль мощностью 666 сил разгоняется до сотни за 3,3 с и развивает скорость свыше 300 км/ч.

Такой Lamborghini Urus Performante выпускался с 2022 по 2024 год, а его стоимость в новом состоянии составляла от 218 500 евро. В Украине зарегистрировано лишь несколько таких кроссоверов. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lamborghini Urus Performante разгоняется до сотни за 3,3 с Фото: Topcars UA

Кроссовер Lamborghini Urus Performante оснащен 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, обладающим "дьявольской" мощностью 666 сил и крутящим моментом 850 Н∙м. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 3,3 с и развивать скорость 306 км/ч. Также установлена спортивная выхлопная система от Akrapovič и перенастроена ходовая часть.

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Благодаря карбоновым капоту и крыше массу Lamborghini Urus Performante удалось снизить на 47 кг (до 2150 кг). Кроме того, кроссовер получил обвес, два новых спойлера и кованые 22-дюймовые диски, а его клиренс был несколько уменьшен.

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Салон отделан алькантарой и карбоном Фото: Lamborghini

Lamborghini Urus Performante также отличается измененной передней частью с иной решеткой радиатора. В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон.

Кстати, недавно был представлен новый Lamborghini Urus Performante с мощностью, увеличенной до 812 сил. Теперь это самый быстрый кроссовер в мире.

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