У Києві помітили заряджений кросовер Lamborghini з "диявольською" потужністю (фото)

У Києві сфотографували кросовер Lamborghini Urus у зарядженому виконанні Performante. 666-сильне авто стартує до сотні за 3,3 с і розвиває понад 300 км/год.

Такий Lamborghini Urus Performante випускали з 2022 по 2024 рік і новим він коштував від 218 500 євро. В Україні зареєстровано лише кілька таких кросоверів. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lamborghini Urus Performante стартує до сотні за 3,3 с Фото: Topcars UA

Кросовер Lamborghini Urus Performante оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо з "диявольською" потужністю 666 сил і крутним моментом 850 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 306 км/год. Також встановлено спортивну вихлопну систему від Akrapovič та переналаштовано ходову.

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За рахунок карбонових капота та даху масу Lamborghini Urus Performante знизили на 47 кг (до 2150 кг). До того ж, кросовер отримав обвіс, два нові спойлери та ковані 22-дюймові диски, а його кліренс дещо зменшено.

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Салон оздоблений алькантарою і карбоном Фото: Lamborghini

Lamborghini Urus Performante також вирізняється зміненою передньою частиною з інакшою решіткою радіатора. В оздобленні салону використали шкіру, алькантару та карбон.

До речі, нещодавно представили новий Lamborghini Urus Performante зі збільшеною до 812 сил потужністю. Тепер це найшвидший кросовер у світі.

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