Розвиває понад 300 км/год: Lamborghini презентувала найшвидший кросовер у світі (фото)

Кросовер Lamborghini Urus отримав топову заряджену версію SE Performante. Вона полегшена і оснащена плагін-гібридною установкою потужністю понад 800 сил.

Новий Lamborghini Urus SE Performante — найшвидший серійний кросовер у світі. Про модель розповіли на офіційному сайті італійського автовиробника.

Кросовер отримав обвіс і два спойлери Фото: Lamborghini

Кросовер зберіг плагін-гібридну установку Lamborghini Urus SE з 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором, проте її віддачу збільшили до 812 к. с. та 1000 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а до 200 км/год — за 10,8 с. Максимальна швидкість становить 312 км/год, що більше, ніж у Ferrari Purosangue та Aston Martin DBX S.

Салон оздобили алькантарою Фото: Lamborghini

Батарея ємністю 25,9 кВт∙год дозволяє проїхати 60 км на електротязі. До того ж, встановили спортивний вихлоп від Akrapovič та пневмопідвіску нового покоління. А ще кросовер полегшили на 32 кг (до 2473 кг) за рахунок нових карбонових капоту, крил та даху.

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Із карбону виготовили і обвіс, дифузор та два задні спойлери. Покращена аеродинаміка збільшила притискну силу на 23%. Крім того, кросовер Lamborghini Urus SE Performante отримав нові колісні диски діаметром 22 або 23 дюйми зі спортивними шинами.

Кросовер здатен розвинути 312 км/год Фото: Lamborghini

Салон Lamborghini Urus SE Performante оздобили алькантарою та карбоном. На центральній панелі встановлено новий 12,3-дюймовий тачскрін.

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