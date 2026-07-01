Розвиває понад 300 км/год: Lamborghini презентувала найшвидший кросовер у світі (фото)
Кросовер Lamborghini Urus отримав топову заряджену версію SE Performante. Вона полегшена і оснащена плагін-гібридною установкою потужністю понад 800 сил.
Новий Lamborghini Urus SE Performante — найшвидший серійний кросовер у світі. Про модель розповіли на офіційному сайті італійського автовиробника.
Кросовер зберіг плагін-гібридну установку Lamborghini Urus SE з 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором, проте її віддачу збільшили до 812 к. с. та 1000 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а до 200 км/год — за 10,8 с. Максимальна швидкість становить 312 км/год, що більше, ніж у Ferrari Purosangue та Aston Martin DBX S.
Батарея ємністю 25,9 кВт∙год дозволяє проїхати 60 км на електротязі. До того ж, встановили спортивний вихлоп від Akrapovič та пневмопідвіску нового покоління. А ще кросовер полегшили на 32 кг (до 2473 кг) за рахунок нових карбонових капоту, крил та даху.
Із карбону виготовили і обвіс, дифузор та два задні спойлери. Покращена аеродинаміка збільшила притискну силу на 23%. Крім того, кросовер Lamborghini Urus SE Performante отримав нові колісні диски діаметром 22 або 23 дюйми зі спортивними шинами.
Салон Lamborghini Urus SE Performante оздобили алькантарою та карбоном. На центральній панелі встановлено новий 12,3-дюймовий тачскрін.
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