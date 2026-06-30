В Україну привезли потужний преміальний електрокросовер від Honda і General Motors (фото)

В Україні з’явилася нова Acura ZDX другого покоління. Кросовер є потужним електрокаром і вже встиг стати раритетом.

Один із електрокросоверів Acura ZDX в Україні засвітився у Львівській області, де його сфотографував журналіст Фокусу. Це перший серійний електромобіль Acura.

Модель випускали спільно з General Motors Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер Acura ZDX другої генерації – доволі рідкісна модель, адже її випускали усього півтора року: з березня 2024 року по вересень 2025-го. Виробили менш ніж 20 000 авто, причому збирали їх на підприємстві General Motors у США. Від моделі відмовилися через зміну стратегії Honda та переорієнтацію на гібриди.

Acura ZDX виробляли у версіях потужністю до 500 сил Фото: Тарас Брязгунов

Річ у тім, що нова Acura ZDX створена на платформі General Motors Ultium, яку також використовують Chevrolet Blazer EV і Cadillac Lyriq. Друге покоління моделі вирішили зробити електричним і для прискорення розробки використали готову архітектуру.

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П’ятиметровий електромобіль Acura ZDX вирізняється обтічним дизайном з вигнутим дахом. У його салоні встановлені два екрани на передній панелі, а крісла першого ряду розділені високим центральним тунелем.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Honda

Конкретно цей електрокросовер Acura ZDX A-Spec пропонували в задньопривідній 340-сильній та повнопривідній 490-сильній версіях. Також існував 500-сильний варіант Type S. Усі Acura ZDX випускали з батареєю ємністю 102 кВт∙год, а запас ходу становить від 463 до 523 км.

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