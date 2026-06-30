В Украину привезли мощный премиальный электрокроссовер от Honda и General Motors (фото)
В Украине появилась новая Acura ZDX второго поколения. Этот кроссовер — мощный электромобиль, который уже успел стать раритетом.
Один из электрокроссоверов Acura ZDX в Украине был замечен во Львовской области, где его сфотографировал журналист Фокуса. Это первый серийный электромобиль Acura.
Кроссовер Acura ZDX второго поколения — довольно редкая модель, ведь её выпускали всего полтора года: с марта 2024 года по сентябрь 2025-го. Было выпущено менее 20 000 автомобилей, причём их собирали на заводе General Motors в США. От модели отказались из-за изменения стратегии Honda и переориентации на гибриды.
Дело в том, что новая Acura ZDX создана на платформе General Motors Ultium, которую также используют Chevrolet Blazer EV и Cadillac Lyriq. Второе поколение модели решили сделать электрическим, и для ускорения разработки использовали готовую архитектуру.
Пятиметровый электромобиль Acura ZDX отличается обтекаемым дизайном с изогнутой крышей. В его салоне на передней панели установлены два экрана, а сиденья первого ряда разделены высоким центральным туннелем.
Конкретно этот электрокроссовер Acura ZDX A-Spec предлагался в заднеприводной 340-сильной и полноприводной 490-сильной версиях. Также существовал 500-сильный вариант Type S. Все Acura ZDX выпускались с батареей ёмкостью 102 кВт∙ч, а запас хода составляет от 463 до 523 км.
Кстати, недавно в Украине появилась новая Acura Integra пятого поколения.
Кроме того, Фокус сообщал, что в Украину привезли кабриолет Maybach за 14 миллионов гривен.