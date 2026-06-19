Цена $10 800 и расход 3,7 л на 100 км: представлен самый дешевый автомобиль Honda (фото)

В Японии дебютировала новая Honda N-Box 2026. Недорогой компактный минивэн расходует 3,7 л на 100 км и доступен в версии с полным приводом.

Минивэн Honda N-Box прошел плановую модернизацию и поступит в продажу в Японии с 22 июня по цене от 1 739 100 до 2 475 000 иен ($10 800 — $15 400), то есть это самая дешёвая Honda. Подробности об этом были опубликованы на сайте японского производителя.

Honda N-Box Joy Фото: Honda

3,4-метровая Honda N-Box относится к категории кей-каров — классу субкомпактных городских автомобилей. Минивэн отличается угловатым дизайном с коротким капотом и сдвижными дверями.

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В версии Honda N-Box Custom обновили дизайн — установили новую решетку радиатора и передний бампер, а также несколько изменили фары. В линейке также представлен вариант Joy в внедорожном стиле. Кроме того, предлагаются пакеты Black Style (с чёрным декором на кузове и в салоне) и Fashion Style (с белой крышей).

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В салоне улучшили отделку Фото: Honda

В салоне Honda N-Box улучшили отделку, а также добавили карманы для мелких вещей и USB-порт. 9-дюймовый тачскрин стал стандартным во всех версиях минивэна. При необходимости задние сиденья можно заменить выдвижным пандусом для перевозки людей с инвалидностью на креслах.

Минивэн предлагается в версиях мощностью 58 и 64 к. с. Фото: Honda

Новая Honda N-Box сохранила двигатели объемом 658 куб. см — 58-сильный атмосферный и 64-сильный с турбонаддувом. Средний расход топлива составляет 3,7–3,9 л/100 км. Все модификации оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным.

Кстати, недавно был представлен бюджетный седан Honda стоимостью от 12 500 долларов.

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