Цена $12 500 и большой багажник: Honda представила недорогую компактную модель (видео)

Презентовали новый седан Honda City 2026. Бюджетная модель С-класса доступна в бензиновом или гибридном исполнении.

Новая Honda City дебютировала в Индии и там поступает в продажу по цене от 1,2 млн рупий ($12 500), а позже появится в ряде других стран. Об авто рассказали на сайте японского производителя.

4,6-метровый седан и 4,35-метровый хэтчбек Honda City прошли плановую модернизацию. Их можно отличить от предшественников по измененной передней части с более крупной решеткой радиатора и более тонкими фарами, соединенными диодной полосой. Кроме того, авто получило новые бамперы с более выразительным дизайном.

Сзади обновили фонари Фото: Honda

В салоне Honda City 2026 установили более крупный 10,1-дюймовый тачскрин. Седан имеет вместительный 506-литровый багажник.

Кроме того, расширена комплектация Honda City. Топовая версия седана получила панорамную крышу, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, вентиляцию сидений, климат-контроль, круиз-контроль и набор систем безопасности.

В салоне установили больший тачскрин Фото: Honda

Новая Honda City дебютировала с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 121 л. с. и со 126-сильной гибридной установкой e:HEV. В последнем случае расход топлива составляет 3,8 л на 100 км.

Комплектацию Honda City расширили Фото: Honda

Для отдельных рынков также предложат 1,0-литровый 122-сильный турбомотор. Honda City выпускается с механической КПП и вариатором.

