Японский брат Duster: раскрыты подробности нового кроссовера Nissan за $11 000 (фото)

В линейке Nissan вскоре появится новый доступный кроссовер Tekton. Компактная модель создана на базе Duster.

Новый Nissan Tekton дебютирует 9 июля и будет выпускаться в Индии, а его цена на местном рынке составит примерно 1,05 млн рупий ($11 000). Об этом сообщает издание Autocar.

Передняя часть авто выдержана в духе Nissan Patrol Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Tekton — собрат Dacia/Renault Duster третьего поколения. Он является преемником кроссовера Nissan Terrano(модель Terrano останется, но вернется к рамной конструкции).

Судя, по первым фото, новый Nissan Tekton сохранит многие кузовные панели Duster и будет отличаться граненым дизайном. Вместе с тем, передняя часть выполнена в стиле нового Nissan Patrol, а фонари соединены диодной полосой.

Салон Nissan Tekton не показали, однако отмечается, что он сохранит компоновку интерьера Duster с двумя экранами на передней панели. Впрочем, не исключено, что его стиль изменят. Топовая версия получит двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, вентиляцию сидений, электропривод кресел и двери багажником.

Кроссовер получит бензиновые турбомоторы Фото: Nissan

Новый Nissan Tekton дебютирует с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (100 л. с.) и 1,3 л (163 л. с.), а позже может появиться гибрид. Кроссовер будет предлагаться с механической КПП и роботом с двумя сцеплениями.

