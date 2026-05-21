Японський брат Duster: розкрито подробиці нового кросовера Nissan за $11 000 (фото)

У лінійці Nissan невдовзі з'явиться новий доступний кросовер Tekton. Компактна модель створена на базі Duster.

Новий Nissan Tekton дебютує 9 липня і випускатиметься в Індії, а його ціна на місцевому ринку складе приблизно 1,05 млн рупій ($11 000). Про це повідомляє видання Autocar.

Передня частина авто витримана в дусі Nissan Patrol Фото: Nissan

Кросовер Nissan Tekton — побратим Dacia/Renault Duster третього покоління. Він є наступником кросовера Nissan Terrano (модель Terrano залишиться, але повернеться до рамної конструкції).

Судячи, з перших фото, новий Nissan Tekton збереже чимало кузовних панелей Duster і вирізнятиметься гранчастим дизайном. Разом із тим, передню частину виконано в стилі нового Nissan Patrol, а ліхтарі з'єднані діодною смугою.

Салон Nissan Tekton не показали, проте зазначається, що він збереже компонування інтер'єру Duster з двома екранами на передній панелі. Утім, не виключено, що його стиль змінять. Топова версія отримає двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, електропривід крісел і дверей багажником.

Кросовер отримає бензинові турбомотори Фото: Nissan

Новий Nissan Tekton дебютує з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (100 к. с.) і 1,3 л (163 к. с.), а пізніше може з'явитися гібрид. Кросовер пропонуватимуть із механічною КПП та роботом із двома зчепленнями.

