Особистий номер люкс: Nissan Elgrand нового покоління показали перед стартом продажів (відео)

Компанія Nissan показала передсерійний Elgrand (E53) перед запуском у Японії, включно з топовими комплектаціями Autech і VIP.

Старт продажів мінівена заплановано на літо, дизайн уже фінальний, повідомляє ресурс Motorist.

Для цієї дебютної моделі Nissan Japan робить акцент на розкоші в рамках концепції Private Lounge, підкреслюючи просторий салон і комфорт, який можна порівняти з особистим номером люкс. Модель оснащена електродвигуном e-POWER останнього покоління, який раніше був представлений як прототип на виставці Japan Mobility Show 2025.

Вона може похвалитися піксельною оптикою, світловою смугою спереду і монофонарем ззаду. У салоні — два 14,3-дюймових екрани, нове кермо, сенсорне управління і крісла другого ряду з підставками для ніг.

Також заявлені аудіосистема Bose з 22 динаміками, два люки і автопілот ProPilot 2.0, що дає змогу рухатися без рук на кермі до 50 км/год.

Силові агрегати та привід

e-POWER 3-го покоління: гібридна система третього покоління, що забезпечує більшу потужність і тихішу роботу, ніж раніше.

Технологія e-4ORCE: інтелектуальна система повного приводу, яка незалежно керує всіма чотирма колесами, забезпечуючи максимальну плавність ходу на будь-яких дорожніх умовах.

Інтелектуальна динамічна підвіска: нова налаштована підвіска, орієнтована як на плавність ходу, так і на "задоволення від водіння", залишаючись вірною ДНК Elgrand.

Мінівен має чотири комплектації Special Edition:

Elgrand Autech

Екстер'єр: решітка радіатора з точковим малюнком, що відображає мерехтливу поверхню води, світлодіоди Signature LED з хвилеподібним малюнком і 18-дюймові легкосплавні диски з мотивом "А", що нагадує промені світла, які сяють під водою.

Інтер'єр: чорна колірна гамма з синім рядком — фірмовий знак Autech — у поєднанні з високоякісною шкірою Nappa з візерунком "сазанами" (хвиля).

Фото: Nissan

Elgrand VIP

Екстер'єр: Решітка радіатора темно-сірого металевого кольору, емблеми VIP і автоматичні електричні сходинки з підсвічуванням.

Інтер'єр: 15,6-дюймовий екран для задніх пасажирів, персональні лампи для читання та сидіння з високоякісної шкіри Nappa.

Спортивний Autech Line

Агресивніший і сучасніший екстер'єр із темно-сірою решіткою радіатора, металевими бічними дзеркалами та сидіннями Taylor Fit, що забезпечують виняткову комфортність і зручність.

Step Туре

Розроблено для зручності входу і виходу, оснащено електричними сходами "Long Step", що працюють синхронно з розсувними дверима, і світлодіодним підсвічуванням підлоги для безпеки в темний час доби.

Фото: Nissan

Компанія Nissan планує почати продажі абсолютно нового Elgrand і чотирьох його спеціальних версій влітку 2026 року (приблизно в червні-серпні в Японії).

