Ідеальний для подорожей бездоріжжям: у США представили оновлений Nissan Frontier (відео)

Оновлений Nissan Frontier Pro-4X 2026 року, перетворений на Ultimate Overland Vehicle Build, був представлений на вихідних на Overland Expo West в Аризоні. Штучна тюнінг-версія Frontier покликана підстьобнути інтерес тих, хто не мислить свого життя без пригод.

Цей автомобіль уже називають ідеальним позашляховиком для подорожей, повідомляє Motor1.com.

Його відмінна риса — розкладний кемпер Tune Outdoor M1L, що встановлюється в кузов, масою 146 кг. Він здатний розкладатися в двоповерхову конструкцію з двоспальним відсіком нагорі. Також в оснащення Ultimate Build входять душ просто неба з обігрівом, акумулятори Battle Born, радіостанція Midland і система кондиціонування ARB.

Пікап має захищені пороги Nismo, посилену підвіску з койловерами Fox Performance Elite, потужну лебідку ComeUp і позашляхове світло.

Комплектація Pro-4X охоплює збільшений дорожній просвіт завдяки амортизаторам Bilstein, 17-дюймові легкосплавні диски Black Rhino матово-сірого кольору зі вседорожніми шинами Hankook Dynapro AT2 та електронний задній диференціал.

Пікап оснащений амортизаторами Bilstein Фото: Nissan

Під капотом цього авто розташований атмосферний 3,8-літровий двигун V6 від Nissan у парі з дев'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач. Силовий агрегат розвиває 310 кінських сил і крутний момент у 380,97 Н-м.

У комплектацію автомобіля також входять кілька каністр на випадок, якщо двигун V6 виявиться занадто ненажерливим.

Авто може похвалитися потужним підсвічуванням Фото: Nissan

"Frontier PRO-4X — одна з найчесніших платформ для позашляхових пригод на ринку. Він не прикидається тим, чим не є, — і саме тому він так добре працює", — заявив керівник проекту Ultimate Vehicle Build Ентоні Сікола.

Протягом останніх п'яти років Overland Expo створювала "ідеальну збірку", щоб продемонструвати свої позашляхові можливості. Серед попередніх проектів — Lexus LX600, Toyota 4Runner і GMC Sierra 2500 ATX4. Щоправда, на відміну від вище названих авто, Nissan Frontier — більш компактний, рамний і порівняно простий пікап, який добре підходить для реальних маршрутів.

У проекті брали участь десятки брендів, зокрема Alldogs Offroad Coop, Nismo, Pelican, Nokian, Black Rhino, FOX, Midland, Diode Dynamics, ComeUp, Rotopax, ARB, Battle Born Batteries і REDARC. Тобто машину збирали не просто як шоу-кар, а як демонстрацію готової екосистеми для подорожей: зв'язок, світло, енергія, зберігання, відновлення і ночівля.

Nissan не планує тиражувати пікап-кемпер. Єдиний Frontier Ultimate Build продадуть на аукціоні Bring a Trailer цієї осені. Виручені гроші підуть у фонд виставки Overland Expo.

