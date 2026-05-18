Идеален для путешествий по бездорожью: в США представили обновленный Nissan Frontier (видео)

Обновленный Nissan Frontier Pro-4X 2026 года, превращенный в Ultimate Overland Vehicle Build, был представлен на выходных на Overland Expo West в Аризоне. Штучная тюнинг-версия Frontier призвана подстегнуть интерес тех, кто не мыслит своей жизни без приключений.

Этот автомобиль уже называют идеальным внедорожником для путешествий, сообщает Motor1.com.

Его отличительная особенность — раскладной кемпер Tune Outdoor M1L, устанавливаемый в кузов, массой 146 кг. Он способен раскладываться в двухэтажную конструкцию с двухспальным отсеком наверху. Также в оснащение Ultimate Build входят душ под открытым небом с обогревом, аккумуляторы Battle Born, радиостанция Midland и система кондиционирования ARB.

Пикап имеет защищенные пороги Nismo, усиленную подвеску с койловерами Fox Performance Elite, мощную лебедку ComeUp и внедорожный свет.

Комплектация Pro-4X включает в себя увеличенный дорожный просвет благодаря амортизаторам Bilstein, 17-дюймовые легкосплавные диски Black Rhino матово-серого цвета со вседорожными шинами Hankook Dynapro AT2 и электронный задний дифференциал.

Под капотом этого авто расположен атмосферный 3,8-литровый двигатель V6 от Nissan в паре с девятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Силовой агрегат развивает 310 лошадиных сил и крутящий момент в 380,97 Н·м.

В комплектацию автомобиля также входят несколько канистр на случай, если двигатель V6 окажется слишком прожорливым.

"Frontier PRO-4X — одна из самых честных платформ для внедорожных приключений на рынке. Он не притворяется тем, чем не является, — и именно поэтому он так хорошо работает", — заявил руководитель проекта Ultimate Vehicle Build Энтони Сикола.

В течение последних пяти лет Overland Expo создавала "идеальную сборку", чтобы продемонстрировать свои внедорожные возможности. В числе предыдущих проектов — Lexus LX600, Toyota 4Runner и GMC Sierra 2500 ATX4. Правда, в отличие от выше названных авто, Nissan Frontier — более компактный, рамный и сравнительно простой пикап, который хорошо подходит для реальных маршрутов.

В проекте участвовали десятки брендов, включая Alldogs Offroad Coop, Nismo, Pelican, Nokian, Black Rhino, FOX, Midland, Diode Dynamics, ComeUp, Rotopax, ARB, Battle Born Batteries и REDARC. То есть машину собирали не просто как шоу-кар, а как демонстрацию готовой экосистемы для путешествий: связь, свет, энергия, хранение, восстановление и ночевка.

Nissan не планирует тиражировать пикап-кемпер. Единственный Frontier Ultimate Build продадут на аукционе Bring a Trailer этой осенью. Вырученные деньги пойдут в фонд выставки Overland Expo.

