Личный номер люкс: Nissan Elgrand нового поколения показали перед стартом продаж (видео)

Компания Nissan показала предсерийный Elgrand (E53) перед запуском в Японии, включая топовые комплектации Autech и VIP.

Старт продаж минивэна запланирован на лето, дизайн уже финальный, сообщает ресурс Motorist.

Для этой дебютной модели Nissan Japan делает акцент на роскоши в рамках концепции Private Lounge, подчеркивая просторный салон и комфорт, сравнимый с личным номером люкс. Модель оснащена электродвигателем e-POWER последнего поколения, который ранее был представлен в качестве прототипа на выставке Japan Mobility Show 2025.

Она может похвастаться пиксельной оптикой, световой полосой спереди и монофонарем сзади. В салоне — два 14,3-дюймовых экрана, новый руль, сенсорное управление и кресла второго ряда с подставками для ног.

Также заявлены аудиосистема Bose с 22 динамиками, два люка и автопилот ProPilot 2.0, позволяющий движение без рук на руле до 50 км/ч.

Силовые агрегаты и привод

e-POWER 3-го поколения: гибридная система третьего поколения, обеспечивающая большую мощность и более тихую работу, чем раньше.

Технология e-4ORCE: интеллектуальная система полного привода, которая независимо управляет всеми четырьмя колесами, обеспечивая максимальную плавность хода на любых дорожных условиях.

Интеллектуальная динамическая подвеска: новая настроенная подвеска, ориентированная как на плавность хода, так и на "удовольствие от вождения", оставаясь верной ДНК Elgrand.

Минивэн имеет четыре комплектации Special Edition:

Elgrand Autech

Экстерьер: решетка радиатора с точечным рисунком, отражающим мерцающую поверхность воды, светодиоды Signature LED с волнообразным рисунком и 18-дюймовые легкосплавные диски с мотивом "А", напоминающим лучи света, сияющие под водой.

Интерьер: черная цветовая гамма с синей строчкой — фирменный знак Autech — в сочетании с высококачественной кожей Nappa с узором "сазанами" (волна).

Фото: Nissan

Elgrand VIP

Экстерьер: Решетка радиатора темно-серого металлического цвета, эмблемы VIP и автоматические электрические ступеньки с подсветкой.

Интерьер: 15,6-дюймовый экран для задних пассажиров, персональные лампы для чтения и сиденья из высококачественной кожи Nappa.

Спортивный Autech Line

Более агрессивный и современный экстерьер с темно-серой решеткой радиатора, металлическими боковыми зеркалами и сиденьями Taylor Fit, обеспечивающими исключительную комфортность и удобство.

Step Тype

Разработан для удобства входа и выхода, оснащен электрической лестницей "Long Step", работающей синхронно с раздвижными дверями, и светодиодной подсветкой пола для безопасности в темное время суток.

Фото: Nissan

Компания Nissan планирует начать продажи совершенно нового Elgrand и четырех его специальных версий летом 2026 года (примерно в июне-августе в Японии).

