Ціна $10 800 і витрата 3,7 л на 100 км: представлено найдешевший автомобіль Honda (фото)

В Японії дебютувала нова Honda N-Box 2026. Недорогий компактний мінівен витрачає 3,7 л на 100 км і доступний із повним приводом.

Мінівен Honda N-Box пройшов планову модернізацію і надходить у продаж в Японії з 22 червня за ціною від 1 739 100 до 2 475 000 єн ($10 800 — $15 400), тобто це найдешевша Honda. Її подробиці розкрили на сайті японського виробника.

Honda N-Box Joy Фото: Honda

3,4-метрова Honda N-Box належить до кей-карів — класу субкомпактних міських авто. мінівен вирізняється кутастим дизайном з коротким капотом та зсувними дверима.

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Дизайн оновили у версії Honda N-Box Custom — встановили нові решітку радіатора та передній бампер, а також дещо змінили фари. У лінійці є також варіант Joy у позашляховому стилі. Крім того, пропонують пакети Blacl Style (із чорним декором на кузові та в салоні) і Fashion Style (із білим дахом).

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У салоні покращили оздоблення Фото: Honda

У салоні Honda N-Box покращили оздоблення, а також додали кишені для дрібних речей і USB-порт. 9-дюймовий тачскрін став стандартним у всіх версіях мінівена. За потреби задні сидіння можна замінити висувним пандусом для перевезення осіб із інвалідністю на колісних кріслах.

Мінівен пропонують у версіях на 58 і 64 к. с. Фото: Honda

Нова Honda N-Box зберегла 658-кубові двигуни — 58-сильний атмосферний і 64-сильний з турбонаддувом. Середня витрата пального складає 3,7-3,9 л/100 км. Усі модифікації оснащені варіатором, а привід може бути переднім або повним.

Між іншим, нещодавно презентували бюджетний седан Honda вартістю від $12 500.

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