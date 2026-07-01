Развивает более 300 км/ч: Lamborghini презентовала самый быстрый кроссовер в мире (фото)

Кроссовер Lamborghini Urus получил топовую версию SE Performante. Она облегчена и оснащена плагин-гибридной установкой мощностью более 800 сил.

Новый Lamborghini Urus SE Performante — самый быстрый серийный кроссовер в мире. Об этой модели рассказали на официальном сайте итальянского автопроизводителя.

Кроссовер получил обвес и два спойлера Фото: Lamborghini

Кроссовер сохранил плагин-гибридную силовую установку Lamborghini Urus SE с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателем, однако её отдачу увеличили до 812 к. с. и 1000 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а до 200 км/ч — 10,8 с. Максимальная скорость составляет 312 км/ч, что больше, чем у Ferrari Purosangue и Aston Martin DBX S.

Салон отделан алькантарой Фото: Lamborghini

Батарея емкостью 25,9 кВт∙ч позволяет проехать 60 км на электротяге. Кроме того, на автомобиль установили спортивную выхлопную систему от Akrapovič и пневмоподвеску нового поколения. А ещё кроссовер облегчили на 32 кг (до 2473 кг) за счёт новых карбоновых капота, крыльев и крыши.

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Из углеродного волокна изготовили обвес, диффузор и два задних спойлера. Улучшенная аэродинамика увеличила прижимную силу на 23%. Кроме того, кроссовер Lamborghini Urus SE Performante получил новые колесные диски диаметром 22 или 23 дюйма со спортивными шинами.

Кроссовер способен развивать скорость 312 км/ч Фото: Lamborghini

Салон Lamborghini Urus SE Performante отделан алькантарой и карбоном. На центральной панели установлен новый 12,3-дюймовый сенсорный экран.

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