Изменился до неузнаваемости: представлен новый BMW X5 2027 (фото, видео)

Представлен новый BMW X5 пятого поколения. Премиальный кроссовер претерпел кардинальные изменения как снаружи, так и внутри, а также впервые получил электрическую версию.

Новый BMW X5 G65, как и раньше, будет производиться в США, а на рынок он начнёт поступать с октября. Цена BMW X5 несколько выросла и теперь начинается с 71 500 долларов. Подробности о новинке раскрыты на сайте немецкого автопроизводителя.

Дизайн BMW X5 2027

Кроссовер BMW X5 G65 не узнать, ведь его внешний вид выполнен в стилистике электромобилей семейства Neue Klasse. В анфас он очень похож на новый BMW iX3 — получил такие же компактные "ноздри" с подсветкой и узкие матричные фары. Привлекают внимание Х-образные габаритные огни, миниатюрные дверные ручки и продолговатые задние фонари. Дверь багажника теперь состоит из одной секции.

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Дверь багажника теперь состоит из одной секции Фото: BMW

На выбор предлагаются колеса диаметром от 21 до 23 дюймов. Новый BMW X5 сохранил платформу CLAR, однако немного увеличился в размерах и стал более просторным внутри.

Габариты BMW X5 2027:

длина — 4994 мм;

ширина — 2000 мм;

высота — 1748 мм;

колесная база — 3035 мм.

Кроссовер немного увеличился в размерах Фото: BMW

Салон и комплектация BMW X5 2027

Влияние линейки Neue Klasse ощущается и в салоне: ведь новый BMW X5 унаследовал оригинальный четырехспицевый руль и тонкий экран, занимающий всю ширину передней панели. Центральный тачскрин увеличился до 17,9 дюйма по диагонали, также можно выбрать отдельный 14,6-дюймовый экран для переднего пассажира и проекцию на лобовое стекло. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом.

На передней панели появился тонкий экран Фото: BMW

Как и раньше, кроссовер будет предлагаться в 5- и 7-местных версиях. Объем багажника составляет 655–1850 л, а у электрических версий есть ещё и 54-литровый отсек в передней части.

Панорамная крыша стала стандартной для всех BMW X5 2027 модельного года. Также базовая комплектация включает трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, спортивные кресла с электроприводом и подогревом, а также 280-ваттную аудиосистему с 12 динамиками. Среди опций — вентиляция и массаж сидений, электропривод дверей, система полуавтономного вождения, 775-ваттная акустика Bowers&Wilkins.

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Новый BMW X5, характеристики

Модельный ряд BMW X5 будет шире, чем когда-либо. Первыми начнут продавать варианты с 3,0-литровыми турбодвигателями — 400-сильным бензиновым и 313-сильным дизельным. Они оснащены 48-вольтовыми "мягкими" гибридными установками.

Модель будет выпускаться в 5- и 7-местных версиях Фото: BMW

Плагин-гибриды также оснащены 3,0-литровыми двигателями — мощностью 489 и 612 сил. Они получили аккумулятор емкостью 26,5 кВт∙ч и способны проехать до 102 км на электротяге. Более мощная версия разгоняется до сотни за 4,5 с.

Объем багажника BMW X5 составляет 655–1850 л Фото: BMW Электрическая версия оснащена 54-литровым передним отсеком Фото: BMW

Электромобиль BMW iX5 появится на рынке в начале 2027 года. Он оснащён двухмоторной силовой установкой мощностью 578 сил и разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с. Большая батарея емкостью 141 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 845 км. Быстрая зарядка на 80% (постоянным током мощностью 460 кВт) занимает 23 минуты, также предусмотрен режим повербанка — от автомобиля можно питать дом или электроприборы.

Электромобиль BMW iX5 Фото: BMW

В следующем году также ожидаются модификации с 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, а также водородная версия с запасом хода более 750 км. Все BMW X5 2027 оснащены адаптивными амортизаторами, а за дополнительную плату доступны пневмоподвеска и управляемые задние колеса.

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