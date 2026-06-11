Новый iX3: BMW выводит на украинский рынок электрокроссовер с запасом хода до 800 км

В киевском Unit.City АВТ Бавария, официальный импортер BMW Group в Украине, представила новый iX3 — первую серийную модель семейства Neue Klasse.

BMW iX3 построен на платформе, разработанной специально для электромобилей. Новая архитектура позволяет повысить эффективность силовой установки, увеличить запас хода и сократить время зарядки. Мощность электрического двигателя этого полноприводного кроссовера составляет 345 кВт (469 л.с.). Разгон до 100 км/ч — 4,9 с. Максимальная скорость — 210 км/ч.

Презентация нового BMW iX3 в Киеве

Внешне кроссовер заметно отличается от нынешних моделей BMW. Автомобиль получил минималистичное оформление передней части и новую интерпретацию фирменных "ноздрей". Светодиодная оптика стала более тонкой, а общий стиль больше напоминает концепт-кары бренда, чем традиционные серийные модели.

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Автомобиль получил новую интерпретацию фирменных "ноздрей"

BMW iX3 получил новую 800-вольтную электрическую архитектуру, повышающую эффективность по сравнению с предыдущими поколениями электромобилей марки и обеспечивающую возможность сверхбыстрой зарядки. На сайте компании заявлено, что максимальный запас хода топовых версий может приблизиться к 805 км (WLTP). За 10 минут зарядки можно получить 372 км запаса хода (WLTP). А за 21 минуту батарея заряжается с 10% до 80%.

Салон также претерпел существенные изменения. Центральным элементом интерьера стала система BMW Panoramic Vision, которая выводит ключевую информацию на всю ширину нижней части лобового стекла. Традиционная панель приборов уступила место цифровому пространству, а количество физических кнопок сократилось до минимума.

Ключевая информация выводится на нижнюю часть лобового стекла

В апреле 2026 года BMW iX3 получил главную награду World Car Awards, став "Мировым автомобилем года" (World Car of the Year). Кроме того, модель победила в категории World Electric Vehicle.

В BMW заявляют, что решения, использованные в iX3, в дальнейшем будут применяться и в других моделях семейства Neue Klasse.

BMW iX3, который собирают на заводе BMW Group в Венгрии, уже доступен для заказа в Украине. Стоимость BMW iX3 50 xDrive — 3 596 000 грн.