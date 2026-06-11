Новий iX3: BMW виводить на український ринок електрокросовер із запасом ходу до 800 км

У київському Unit.City АВТ Баварія, офіційний імпортер BMW Group в Україні, представила новий iX3 — першу серійну модель сімейства Neue Klasse.

BMW iX3 побудований на платформі, розробленій спеціально для електромобілів. Нова архітектура дозволяє підвищити ефективність силової установки, збільшити запас ходу та скоротити час заряджання. Потужність електричного двигуна цього повнопривідного кросовера становить 345 кВт (469 к.с.). Розгін до 100 км/год – 4,9 с. Максимальна швидкість – 210 км/год.

Презентація нового BMW iX3 в Києві

Зовні кросовер помітно відрізняється від нинішніх моделей BMW. Автомобіль отримав мінімалістичне оформлення передньої частини та нову інтерпретацію фірмових «ніздрів». Світлодіодна оптика стала тоншою, а загальний стиль більше нагадує концепт-кари бренду, ніж традиційні серійні моделі.

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Автомобіль отримав нову інтерпретацію фірмових "ніздрів"

BMW iX3 отримав нову 800-вольтну електричну архітектуру, що підвищує ефективність порівняно з попередніми поколіннями електромобілів марки та забезпечує можливість надшвидкого заряджання. На сайті компанії заявлено, що максимальний запас ходу топових версій може наблизитися до 805 км (WLTP). За 10 хвилин заряджання можна отримати 372 км запасу ходу (WLTP). А за 21 хвилину батарея заряджається з 10% до 80%.

Салон також зазнав суттєвих змін. Центральним елементом інтер'єру стала система BMW Panoramic Vision, яка виводить ключову інформацію на всю ширину нижньої частини лобового скла. Традиційна панель приладів поступилася місцем цифровому простору, а кількість фізичних кнопок скоротилася до мінімуму.

Ключова інформація виводиться на нижню частину лобового скла

У квітні 2026 року BMW iX3 здобув головну нагороду World Car Awards, ставши «Світовим автомобілем року» (World Car of the Year). Крім того, модель перемогла в категорії World Electric Vehicle.

У BMW заявляють, що рішення, використані в iX3, надалі застосовуватимуть і в інших моделях сімейства Neue Klasse.

BMW iX3, який збирають на заводі BMW Group в Угорщині, вже доступний для замовлення в Україні. Вартість BMW iX3 50 xDrive – 3 596 000 грн.