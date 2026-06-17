Самый оригинальный спорткар BMW за 500 000 евро представили до премьеры (фото)

Новый BMW Speedtop заметили во время испытаний в Германии. Это необычное авто сочетает в себе черты купе и универсала.

Спортивный автомобиль BMW Speedtop сфотографировали возле немецкого автодрома Нюрбургринг. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Универсал BMW Speedtop был замечен без камуфляжа. Его элегантный дизайн практически не изменился по сравнению с прошлогодним предсерийным концептом. Модель выполнена в стиле знаменитого BMW Z3 Coupe 90-х годов.

Автомобиль отличается элегантным дизайном Фото: carscoops.com

Автомобиль имеет длинный капот, его салон смещен назад, а задняя часть заострена. Узкая решетка радиатора BMW гармонично сочетается с тонкими светодиодными фарами. Заднее стекло прикрыто большим спойлером.

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В основе Speedtop лежит спорткар BMW 8 Series. Именно у него будут заимствованы детали салона, однако внутренняя отделка будет более дорогой.

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Под капотом Speedtop установлен 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 625 к. с. от купе BMW M8. Спортивный универсал будет оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Спортивный автомобиль оснащен 625-сильным V8 с двойным турбонаддувом Фото: carscoops.com

Новую BMW Speedtop планируют выпустить ограниченной серией из 70 автомобилей. Стоимость спортивной модели составит примерно 500 000 евро.

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