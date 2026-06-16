Альтернатива кроссоверу: дебютировал новый универсал Audi A6 Allroad (фото, видео)

В семействе Audi A6 шестого поколения появилось пополнение — к седану и универсалу присоединилась внедорожная версия Allroad. Модель предлагается в дизельном или плагин-гибридном исполнении.

Новый Audi A6 Allroad поступит в продажу в Европе с 18 июня по цене от 77 250 евро. Подробности о новой модели опубликованы на сайте немецкого автопроизводителя.

Рецепт создания Audi A6 Allroad остаётся неизменным. У универсала увеличили клиренс на 34 мм (еще 55 мм добавляет пневмоподвеска в самом высоком положении), добавили пластиковый обвес и шины с более высоким профилем диаметром от 19 до 21 дюйма. Кроме того, автомобиль отличается особой решеткой радиатора.

Авто получило внедорожный обвес, а его клиренс увеличили Фото: Audi

В салоне обновили внутреннюю отделку. Мультимедийная система дополнена ChatGPT, а за дополнительную плату предлагаются отдельный экран для переднего пассажира и матричные фары. Объем багажника составляет 466–1497 л.

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В салоне обновили отделку Фото: Audi

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Внедорожный универсал Audi A6 Allroad дебютировал в двух модификациях. Дизельная версия с 3,0-литровым V6 мощностью 299 л. с и 580 Н∙м и 24-сильной "мягкой" гибридной установкой способен разгоняться до 100 км/ч за 5,4 с и развивать 250 км/ч.

Объем багажника Audi A6 Allroad составляет 466–1497 л Фото: Audi

Альтернатива — 362-сильный плагин-гибрид с 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем и электродвигателем. Он разгоняется до сотни за 5,5 с, а батарея на 25,9 кВт∙ч позволяет проехать 95 км на электротяге. Все Audi A6 Allroad получили полный привод, пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Кстати, недавно был представлен новый кроссовер Audi Q7 третьего поколения.

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