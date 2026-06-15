Недорогое и мощное: представлено стильное семейное авто от Geely и Volvo (фото)

Модельный ряд Lynk & Co 07 пополнился — к седану присоединился универсал GT. Семейную модель от Geely будут предлагать в мощных подключаемых гибридных версиях.

Новый Lynk & Co 07 GT поступит в продажу в Китае до конца месяца по цене от 165 000 юаней ($24 400). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Универсал будет предлагаться в мощных подключаемых гибридных версиях Фото: Lynk & Co

Как и седан Lynk & Co 07, версия GT разработана совместно специалистами Geely и Volvo. Универсал отличается динамичным силуэтом с изогнутой крышей, а в анфас повторяет стиль своего собрата с четырьмя фарами. Для автомобиля также доступны обвес, 19-дюймовые диски и спойлер.

Габариты Lynk & Co 07 GT:

длина — 4856 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1485 мм;

колесная база — 2843 мм;

масса — 1915 кг.

На передней панели установлены два экрана Фото: Lynk & Co

В салоне установлены небольшая цифровая приборная панель и большой центральный сенсорный экран с диагональю 15,4 дюйма. Среди опций есть система полуавтономного вождения.

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Универсал Lynk & Co 07 GT представляет собой подключаемый гибрид. Сначала дебютировала 402-сильная переднеприводная версия с 1,5-литровым турбодвигателем и электродвигателем, а позже добавят более мощный полноприводный вариант. Максимальная скорость ограничена на 190 км/ч.

Фото: Lynk & Co

Батарея емкостью 28,3 кВт·ч позволяет проехать 200 км на электротяге, а быстрая зарядка до 30–80 % занимает 14 минут. Универсал также оснащен адаптивными амортизаторами.

Ранее "Фокус" сообщал, что новый кроссовер "Волга" оказался китайской моделью Geely, стоимость которой в три раза выше.

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