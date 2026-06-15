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Недорогое и мощное: представлено стильное семейное авто от Geely и Volvo (фото)

Lynk & Co 07
Lynk & Co 07 GT — недорогой спортивный универсал | Фото: Lynk & Co

Модельный ряд Lynk & Co 07 пополнился — к седану присоединился универсал GT. Семейную модель от Geely будут предлагать в мощных подключаемых гибридных версиях.

Новый Lynk & Co 07 GT поступит в продажу в Китае до конца месяца по цене от 165 000 юаней ($24 400). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Lynk & Co 07 GT
Универсал будет предлагаться в мощных подключаемых гибридных версиях
Фото: Lynk & Co

Как и седан Lynk & Co 07, версия GT разработана совместно специалистами Geely и Volvo. Универсал отличается динамичным силуэтом с изогнутой крышей, а в анфас повторяет стиль своего собрата с четырьмя фарами. Для автомобиля также доступны обвес, 19-дюймовые диски и спойлер.

Габариты Lynk & Co 07 GT:

  • длина — 4856 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • высота — 1485 мм;
  • колесная база — 2843 мм;
  • масса — 1915 кг.
Салон Lynk & Co 07 GT
На передней панели установлены два экрана
Фото: Lynk & Co

В салоне установлены небольшая цифровая приборная панель и большой центральный сенсорный экран с диагональю 15,4 дюйма. Среди опций есть система полуавтономного вождения.

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Универсал Lynk & Co 07 GT представляет собой подключаемый гибрид. Сначала дебютировала 402-сильная переднеприводная версия с 1,5-литровым турбодвигателем и электродвигателем, а позже добавят более мощный полноприводный вариант. Максимальная скорость ограничена на 190 км/ч.

салон Lynk & Co 07
Фото: Lynk & Co

Батарея емкостью 28,3 кВт·ч позволяет проехать 200 км на электротяге, а быстрая зарядка до 30–80 % занимает 14 минут. Универсал также оснащен адаптивными амортизаторами.

Ранее "Фокус" сообщал, что новый кроссовер "Волга" оказался китайской моделью Geely, стоимость которой в три раза выше.

Также мы писали об универсале Subaru с расходом 5,3 л на 100 км.