Недорогое и мощное: представлено стильное семейное авто от Geely и Volvo (фото)
Модельный ряд Lynk & Co 07 пополнился — к седану присоединился универсал GT. Семейную модель от Geely будут предлагать в мощных подключаемых гибридных версиях.
Новый Lynk & Co 07 GT поступит в продажу в Китае до конца месяца по цене от 165 000 юаней ($24 400). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Как и седан Lynk & Co 07, версия GT разработана совместно специалистами Geely и Volvo. Универсал отличается динамичным силуэтом с изогнутой крышей, а в анфас повторяет стиль своего собрата с четырьмя фарами. Для автомобиля также доступны обвес, 19-дюймовые диски и спойлер.
Габариты Lynk & Co 07 GT:
- длина — 4856 мм;
- ширина — 1900 мм;
- высота — 1485 мм;
- колесная база — 2843 мм;
- масса — 1915 кг.
В салоне установлены небольшая цифровая приборная панель и большой центральный сенсорный экран с диагональю 15,4 дюйма. Среди опций есть система полуавтономного вождения.
Универсал Lynk & Co 07 GT представляет собой подключаемый гибрид. Сначала дебютировала 402-сильная переднеприводная версия с 1,5-литровым турбодвигателем и электродвигателем, а позже добавят более мощный полноприводный вариант. Максимальная скорость ограничена на 190 км/ч.
Батарея емкостью 28,3 кВт·ч позволяет проехать 200 км на электротяге, а быстрая зарядка до 30–80 % занимает 14 минут. Универсал также оснащен адаптивными амортизаторами.
Ранее "Фокус" сообщал, что новый кроссовер "Волга" оказался китайской моделью Geely, стоимость которой в три раза выше.
Также мы писали об универсале Subaru с расходом 5,3 л на 100 км.