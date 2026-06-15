Недороге і потужне: представлено стильне сімейне авто від Geely та Volvo (фото)
Сімейство Lynk & Co 07 розширили — до седана приєднався універсал GT. Сімейну модель від Geely пропонуватимуть у потужних плагін-гібридних версіях.
Новий Lynk & Co 07 GT надійде в продаж у Китаї до кінця місяця за ціною від 165 000 юанів ($24 400). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Як і седан Lynk & Co 07, варіант GT створений спільно спеціалістами Geely та Volvo. Універсал вирізняється динамічним силуетом із вигнутим дахом, а от в анфас повторює стиль побратима з чотирма фарами. Для авто також доступні обвіс, 19-дюймові диски та спойлер.
Габарити Lynk & Co 07 GT:
- довжина — 4856 мм;
- ширина — 1900 мм;
- висота — 1485 мм;
- колісна база — 2843 мм;
- маса — 1915 кг.
У салоні встановлені невеликий цифровий щиток приладів та крупний центральний тачскрін із діагоналлю 15,4 дюйма. Серед опцій є система напівавтономного руху.
Універсал Lynk & Co 07 GT є плагін-гібридом. Спочатку дебютувала 402-сильна передньопривідна версія з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором, а пізніше додадуть потужніший повнопривідний варіант. Максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.
Батарея ємністю 28,3 кВт∙год дозволяє проїхати 200 км на електротязі, а швидка зарядка на 30-80% займає 14 хвилин. Універсал також оснастили адаптивними амортизаторами.
Раніше Фокус розповідав, що новий кросовер "Волга" виявився китайським Geely за втричі вищою ціною.
Також ми писали про універсал Subaru з витратою 5,3 л на 100 км.