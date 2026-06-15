Недороге і потужне: представлено стильне сімейне авто від Geely та Volvo (фото)

Сімейство Lynk & Co 07 розширили — до седана приєднався універсал GT. Сімейну модель від Geely пропонуватимуть у потужних плагін-гібридних версіях.

Новий Lynk & Co 07 GT надійде в продаж у Китаї до кінця місяця за ціною від 165 000 юанів ($24 400). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Універсал запропонують у потужних плагін-гібридних версіях Фото: Lynk & Co

Як і седан Lynk & Co 07, варіант GT створений спільно спеціалістами Geely та Volvo. Універсал вирізняється динамічним силуетом із вигнутим дахом, а от в анфас повторює стиль побратима з чотирма фарами. Для авто також доступні обвіс, 19-дюймові диски та спойлер.

Габарити Lynk & Co 07 GT:

довжина — 4856 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1485 мм;

колісна база — 2843 мм;

маса — 1915 кг.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Lynk & Co

У салоні встановлені невеликий цифровий щиток приладів та крупний центральний тачскрін із діагоналлю 15,4 дюйма. Серед опцій є система напівавтономного руху.

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Універсал Lynk & Co 07 GT є плагін-гібридом. Спочатку дебютувала 402-сильна передньопривідна версія з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором, а пізніше додадуть потужніший повнопривідний варіант. Максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.

Фото: Lynk & Co

Батарея ємністю 28,3 кВт∙год дозволяє проїхати 200 км на електротязі, а швидка зарядка на 30-80% займає 14 хвилин. Універсал також оснастили адаптивними амортизаторами.

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