Практичний брат Impreza: представлено універсал Subaru з витратою 5,3 л/100 км (відео)

В Японії представили новий Subaru Levorg 2026. Універсал змінився зовні та отримав економічну гібридну установку.

Універсал Subaru Levorg пройшов модернізацію і надійде в продаж у Японії з липня. Про автомобіль розповіли на офіційному сайті Subaru.

Subaru Levorg – універсал на платформі Impreza. У низці країн модель відома під назвою WRX Wagon.

Subaru Levorg Layback S має підвищений кліренс Фото: Subaru

Новий Subaru Levorg отримав елегантнішу передню частину з інакшою решіткою радіатора, тоншими фарами від Impreza та новим бампером. У лінійці моделі є спортивний варіант STI Aero з обвісом та позашляхова модифікація Layback S зі збільшеним до 180 мм кліренсом та захисними пластиковими накладками.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Subaru

Салон Subaru Levorg 2026 не зазнав змін, лише запропонували нові варіанти оздоблення. Усі версії моделі отримали цифровий щиток приладів та 11,6-дюймовий тачскрін портретного формату. Об'єм багажника складає 522-1446 л.

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Новий Subaru Levorg дебютував із гібридною силовою установкою. 2,5-літрова опозитна четвірка та електромотор сумарно розвивають 194 к. с., а середня витрата пального становить 5,3 л на 100 км.

Фото: Subaru

Пізніше оновлення повинні пройти і бензинові версії з турбомоторами об’ємом 1,8 л (177 к. с.) і 2,4 л (260 к. с.). Усі модифікації Subaru Levorg 2026 мають повний привід та варіатор.

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