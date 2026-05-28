Сімейний суперкар: незвичний універсал Ferrari 70-х виставили на продаж (фото)
У Швейцарії продається унікальний універсал Ferrari 365 1975 року. Сімейне авто оснащене 340-сильним V12.
Сімейні Ferrari були і до електричного Luce, проте виготовляли їх лише під замовлення. Конкретно це авто створили в єдиному екземплярі для одного арабського шейха, повідомляє сайт Classic Driver.
Спортивний універсал Ferrari 365 GT4 2+2 Croisette – творіння відомого італійського дизайнера Джованні Мікелотті. Його втілило в металі британське ательє Robert Jankel, яке також виготовляло розкішні універсали Bentley та Rolls-Royce.
За основу взяли купе Ferrari 365 GT4 2+2 – розкішну спортивну туристичну модель із гранчастим дизайном і висувними фарами. Йому продовжили дах і додали двері багажника. Авто має двоколірне забарвлення.
Для задніх пасажирів встановлені окремі крісла та навіть телевізор. Звісно ж, універсал Ferrari 365 став просторішим, а його багажник – більшим.Важливо
Під капотом встановлено стандартний для цієї моделі 4,4-літровий V12 потужністю 340 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП. Ferrari 365 Croisette має незалежну підвіску всіх коліс.
Замовник не зміг оплатити авто і відмовився від нього. Машину перепродали і вона кілька разів переходила з рук в руки. Один із власників – колекціонер зі Швейцарії – володів універсалом із 1979 по 2023 рік і частково реставрував його. Ferrari 365 Croisette неодноразово отримував нагороди на шоу ретроавто.
