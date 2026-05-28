Семейный суперкар: необычный универсал Ferrari 70-х выставили на продажу (фото)

В Швейцарии продается уникальный универсал Ferrari 365 1975 года выпуска. Семейное авто оснащено 340-сильным V12.

Семейные Ferrari были и до электрического Luce, однако изготавливали их только под заказ. Конкретно это авто создали в единственном экземпляре для одного арабского шейха, сообщает сайт Classic Driver.

Ferrari 365 GT4 2+2 Croisette создали по заказу арабского шейха

Спортивный универсал Ferrari 365 GT4 2+2 Croisette — творение известного итальянского дизайнера Джованни Микелотти. Его воплотило в металле британское ателье Robert Jankel, которое также изготавливало роскошные универсалы Bentley и Rolls-Royce.

За основу взяли купе Ferrari 365 GT4 2+2 — роскошную спортивную туристическую модель с граненым дизайном и выдвижными фарами. Ему продлили крышу и добавили дверь багажника. Авто имеет двухцветную окраску.

Сзади установлены отдельные сиденья

Для задних пассажиров установлены отдельные кресла и даже телевизор. Конечно же, универсал Ferrari 365 стал просторнее, а его багажник — больше.

Под капотом установлен стандартный для этой модели 4,4-литровый V12 мощностью 340 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП. Ferrari 365 Croisette имеет независимую подвеску всех колес.

Под капотом установили 340-сильный V12

Заказчик не смог оплатить авто и отказался от него. Машину перепродали и она несколько раз переходила из рук в руки. Один из владельцев — коллекционер из Швейцарии — владел универсалом с 1979 по 2023 год и частично реставрировал его. Ferrari 365 Croisette неоднократно получал награды на шоу ретроавто.

