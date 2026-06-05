Практичный брат Impreza: представлен универсал Subaru с расходом 5,3 л/100 км (видео)

В Японии представили новый Subaru Levorg 2026. Универсал изменился внешне и получил экономичную гибридную установку.

Универсал Subaru Levorg прошел модернизацию и поступит в продажу в Японии с июля. Об автомобиле рассказали на официальном сайте Subaru.

Subaru Levorg — универсал на платформе Impreza. В ряде стран модель известна под названием WRX Wagon.

Subaru Levorg Layback S имеет повышенный клиренс Фото: Subaru

Новый Subaru Levorg получил более элегантную переднюю часть с иной решеткой радиатора, более тонкими фарами от Impreza и новым бампером. В линейке модели есть спортивный вариант STI Aero с обвесом и внедорожная модификация Layback S с увеличенным до 180 мм клиренсом и защитными пластиковыми накладками.

На передней панели установлены два экрана Фото: Subaru

Салон Subaru Levorg 2026 не претерпел изменений, лишь предложили новые варианты отделки. Все версии модели получили цифровой щиток приборов и 11,6-дюймовый тачскрин портретного формата. Объем багажника составляет 522-1446 л.

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Новый Subaru Levorg дебютировал с гибридной силовой установкой. 2,5-литровая оппозитная четверка и электромотор суммарно развивают 194 л. с., а средний расход топлива составляет 5,3 л на 100 км.

Фото: Subaru

Позже обновление должны пройти и бензиновые версии с турбомоторами объемом 1,8 л (177 л. с.) и 2,4 л (260 л. с.). Все модификации Subaru Levorg 2026 имеют полный привод и вариатор.

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