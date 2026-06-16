Альтернатива кросоверу: дебютував новий універсал Audi A6 Allroad (фото, відео)

У сімействі Audi A6 шостого покоління поповнення — до седана та універсала приєднався позашляховий варіант Allroad. Модель пропонують у дизельному або плагін-гібридному виконанні.

Новий Audi A6 Allroad починають продавати в Європі з 18 червня за ціною від 77 250 євро. Подробиці новинки розкрили на сайті німецького автовиробника.

Рецепт створення Audi A6 Allroad залишається незмінним. Універсалу збільшили на 34 мм кліренс (ще 55 мм додає пневмопідвіска у найвищому положенні), додали пластиковий обвіс і шини з вищим профілем діаметром від 19 до 21 дюймів. Крім того, авто вирізняється особливою решіткою радіатора.

Авто отримало позашляховий обвіс, а його кліренс збільшили Фото: Audi

У салоні змінили внутрішнє оздоблення. Мультимедійна система доповнена ChatGPT, а за доплату пропонують окремий екран для переднього пасажира і матричні фари. Об'єм багажника становить 466-1497 л.

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У салоні змінили оздоблення Фото: Audi

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Позашляховий універсал Audi A6 Allroad дебютував у двох модифікаціях. Дизельний варіант із 3,0-літровим V6 на 299 к. с. і 580 Н∙м і 24-сильною "м'якою" гібридною установкою здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути 250 км/год.

Об'єм багажника Audi A6 Allroad становить 466-1497 л Фото: Audi

Альтернатива — 362-сильний плагін-гібрид з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Він стартує до сотні за 5,5 с, а батарея на 25,9 кВт∙год дозволяє проїхати 95 км на електротязі. Усі Audi A6 Allroad отримали повний привід, пневмопідвіску та керовані задні колеса.

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