Мир перевернулся: BMW представила электрическую M3 (фото, видео)

BMW M3 ждут большие перемены. Знаменитый спортивный седан впервые станет электромобилем.

Новый BMW M3 был представлен накануне старта 24-часовой гонки в Ле-Мане и посвящен 40-летию культовой модели. Пока что это концепт M Neue Klasse, однако вскоре он станет серийным. Об этом сообщается на официальном сайте BMW.

В основе автомобиля лежит электромобиль BMW i3. Седан занизили и расширили его колесные арки. Появились обвес и более агрессивные бамперы, дизайн которых был создан под вдохновением от яхт-тримаранов. Также были установлены 21-дюймовые диски, выпуклый капот и крышка багажника со встроенным спойлером.

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Салон BMW M Neue Klasse отделан кожей нубук и алькантарой. Установлены спортивный руль и передние сиденья, а также добавлен каркас безопасности.

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Седан отличается агрессивным дизайном Фото: BMW

Характеристики BMW M3 пока держатся в секрете. Известно, что электромобиль получит четыре двигателя общей мощностью примерно 700–1000 лошадиных сил. Емкость батареи превысит 100 кВт∙ч, а 800-вольтовая архитектура позволит пополнить запас хода на 400 км за 10 минут. Кроме того, доработали ходовую часть автомобиля и установили более крупные тормоза.

В салоне установили спортивный руль и сиденья Фото: BMW

Стоит отметить, что электромобиль BMW M3 не заменит бензиновую модель, а будет выпускаться параллельно с ней.

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