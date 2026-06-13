Мир перевернулся: BMW представила электрическую M3 (фото, видео)
BMW M3 ждут большие перемены. Знаменитый спортивный седан впервые станет электромобилем.
Новый BMW M3 был представлен накануне старта 24-часовой гонки в Ле-Мане и посвящен 40-летию культовой модели. Пока что это концепт M Neue Klasse, однако вскоре он станет серийным. Об этом сообщается на официальном сайте BMW.
В основе автомобиля лежит электромобиль BMW i3. Седан занизили и расширили его колесные арки. Появились обвес и более агрессивные бамперы, дизайн которых был создан под вдохновением от яхт-тримаранов. Также были установлены 21-дюймовые диски, выпуклый капот и крышка багажника со встроенным спойлером.Важно
Салон BMW M Neue Klasse отделан кожей нубук и алькантарой. Установлены спортивный руль и передние сиденья, а также добавлен каркас безопасности.
Характеристики BMW M3 пока держатся в секрете. Известно, что электромобиль получит четыре двигателя общей мощностью примерно 700–1000 лошадиных сил. Емкость батареи превысит 100 кВт∙ч, а 800-вольтовая архитектура позволит пополнить запас хода на 400 км за 10 минут. Кроме того, доработали ходовую часть автомобиля и установили более крупные тормоза.
Стоит отметить, что электромобиль BMW M3 не заменит бензиновую модель, а будет выпускаться параллельно с ней.
Кстати, в Ле-Мане также представили новый Peugeot 208 GTi, который стал электромобилем.
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